Presentato il “Reggio Live Fest”: una raffica di grandi live dall’11 al 17 settembre, si parte con Valerio Lundini e i vazzanikki

Presentato questa mattina presso la Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria il “Reggio Live Fest 2024”, progetto della Show Net di Ruggero Pegna, con la compartecipazione di Città Metropolitana e Comune di Reggio Calabria, ammesso al contributo dell’ Avviso Pubblico della Regione Calabria “per il finanziamento di eventi e manifestazioni di grande interesse turistico”, attraverso il Funt (fondo unico nazionale turismo), Poc Calabria 2014 – 2020, brand “Calabria Straordinaria”. Il “Reggio Live Fest” ha debuttato nel 2017, grazie all’accordo tra Show Net e Assessorato Comunale alla Cultura, presentando ogni anno big della musica nazionale e internazionale, a cominciare dall’edizione dedicata al Brasile con la sezione “Reggio chiama Rio”.

Sono intervenuti alla partecipata conferenza stampa, coordinata dalla giornalista Gabriella Lax, il Sindaco Giuseppe Falcomatà, che ha voluto fortemente la compartecipazione al festival di Comune e Città Metropolitana, il vice sindaco metropolitano Carmelo Versace, i consiglieri: Filippo Quartuccio, Carmelo Romeo, Giovanni Latella, rispettivamente delegati a Cultura, Programmazione e Turismo, il promoter Ruggero Pegna, direttore artistico e organizzativo, che ha anche portato i saluti del Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, in Emilia Romagna per impegni di partito.

La raffica di grandi live che si svolgeranno sull’imponente palcoscenico che sarà allestito sul Lungomare Italo Falcomatà, tutti con inizio alle ore 21:30 e ad ingresso libero, partirà mercoledì 11 settembre con il concerto spettacolo di Valerio Lundini e i Vazzanikki, la band che lo ha accompagnato anche nei suoi fortunati programmi u Rai2. Con Valerio Lundini, piano e voce, Andrea Angelucci chitarra acustica, Paolo Di Gironimo basso, Gianluca Sassaroli batteria, Flavio De Novellis chitarra elettrica, Olimpio Riccardi sax, tutti anche voce. Lundini, attore, conduttore e musicista, dalla comicità stralunata e innovativa, dopo il successo di “Una pezza di Lundini”, è ora su Rai Play con “Faccende Complicate” ed ha da poco pubblicato l’album “Innamorati della vita”.

Il 12 settembre il palcoscenico sarà di Ron, un pezzo di storia della canzone d’autore italiana. Al Reggio Live Fest arriverà con la sua band al completo: Giuseppe Tassoni piano e tastiere, Roberto Di Virgilio, chitarre, Roberto Gallinelli, basso, Matteo Di Francesco, batteria e la bravissima Stefania Tasca, cori, percussioni e chitarra, con cui Ron esegue splendidi duetti.

Il 13 settembre i riflettori sono puntati sul travolgente e adrenalinico concerto del funambolico Matthew Lee con la sua band: Lorenzo Assogna chitarra elettrica, Giuseppe Tortorelli batteria, Daniele Raffaelli basso elettrico. Pianista crossover tra i più virtuosi e apprezzati al mondo, unisce brani originali ai grandi classici del rock'n'roll, oltre a rivisitazioni di grandi successi. Matthew Lee è un artista unico nel panorama della musica dal vivo internazionale e il suo live è imperdibile.

Il 14 settembre arriverà la carovana di “Musicae Loci”, il coinvolgente concerto di Max Gazzè con la Calabria Orchestra, progetto nato dall’idea di valorizzare e attualizzare il patrimonio artistico e musicale della Calabria. Diretti dal M° Checco Pallone, troviamo professionisti, suonatori identitari e folk, giovani musicisti e ballerini, strumenti jazz amalgamati a quelli della tradizione popolare, ritmi mediterranei fusi con la tarantella, voci calde e appassionate, chitarre di ogni genere, ritmi travolgenti e suoni mediterranei che esprimono la passione della musica calabrese.

Con Max Gazzè, a far cantare e ballare ci saranno il Maestro Checco Pallone, tamburelli, chitarra portoghese, mandola, Moussa Ndao, voce, djambe, taman e ngoni, Angelo Pisani fiati etnici, Alberto La Neve sax, Piero Gallina e Luigi Pugliese violino e lira calabrese, Paolo Presta fisarmonica e organetto, Massimo Garritano e Alessandro Lombardi chitarre, Iacopo Schiavo chitarra classica e oud, Carlo Cimino e Emanuele Gallo basso, Emy Vaccari tamburello e danza, Francesco Montebello batteria e percussioni, le voci di Tiziana Grezzi, Fabiana Dota e Federica Greco. Musicae Loci è prodotto da OTR live in collaborazione con CalabriaSona.

Il 15 settembre sarà la volta di Paolo Belli con la sua big band. A qualche giorno dal ritorno su Rai1 con Ballando con le Stelle, il popolare e coinvolgente musicista ha voluto confermare la sua partecipazione al Reggio Live Fest, per poi tornare negli studi Rai a provare con la Carlucci già il giorno dopo. A far ballare con i suoi grandi classici, come Ladri di Biciclette, Sotto questo sole, Dr Jazz & Mr Funk, Hey Signorina Mambo, Ho voglia di Ballare, e tanti altri successi pieni di swing arrangiati in nuove versioni, i suoi fedeli musicisti: Mauro Parma alla batteria, Enzo Proietti al pianoforte e tastiere, Gaetano Puzzutiello al contrabbasso e al basso elettrico, Peppe Stefanelli alle percussioni, Paolo Varoli alla chitarra, Pierluigi Bastioli e Daniele Bocchini al trombone, Davide Ghidoni e Nicola Bertoncin alla tromba, Marco Postacchini e Gabriele Costantini al sax, Juan Carlos Albelo Zamora al violino e all’armonica.

Il 16 settembre, altro evento internazionale con il mitico Goran Bregovic. Il musicista e compositore balcanico più celebre al mondo sarà affiancato dalla sua Wedding and Funeral Band, band gitana di fiati composta da Muharem Redžepi, goc (grancassa tradizionale) e voce, Bokan Stankovic, prima tromba, Dragic Velickovic, seconda tromba, Stojan Dimov, sax e clarinetto, Aleksandar Rajkovic, primo trombone e glockenspiel, Milos Mihajlovic, secondo trombone, Ludmila Radkova Trajkova, Daniela Radkova e Aleksandrova, voci bulgare. Capaci di riuscire nella difficile missione di fondere le armonie della vocalità bulgara, le sonorità del folklore slavo, la polifonia sacra ortodossa e le pulsazioni del rock moderno, questi strumentisti cresciuti nella tradizione gitana portano in scena un melting pot di stili e generi che spingerà il pubblico verso una dolce trance collettiva. Lo show che Goran Bregović porterà sul palco sarà un mix dei suoi storici successi e brani tratti dai suoi album più recenti, e non mancherà qualche anticipazione sul nuovo progetto. Uno spettacolo completo, pieno, forte e divertente che ancora una volta regalerà al pubblico italiano un’esperienza carica di energia e dinamismo: un concerto tutto da vivere e ballare.

Il Reggio Live Fest si chiuderà il 17 settembre in allegria con una grande festa finale, con l’animazione di Studio54 Network, il talento reggino Lio (Domenico Lione), finalista di Castrocaro, il dj set di Fiat131, finalista e protagonista del prossimo X Factor e, in conclusione, il dj set di Fedez, il celebre rapper e personaggio televisivo tra i più amati dal pubblico giovanile.

Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha affermato: “L’estate reggina continua ad attrarre turisti da tutto il mondo con le sue bellezze, il suo patrimonio storico, archeologico e culturale, condizioni metereologiche estive e un settembre ricco di iniziative di ogni genere; con questo straordinario festival ricco di big della musica nazionale e internazionale quale ulteriore richiamo per migliaia di visitatori e turisti... Per Reggio, settembre è il mese delle tradizionali e sentitissime Feste Mariane e, con le sue molteplici opportunità culturali e di divertimento, è certamente uno dei mesi migliori per trascorrere una vacanza immersi in luoghi unici al mondo!”.

Dal canto suo Ruggero Pegna ha sottolineato: “Reggio Calabria è la città calabrese che rappresenta perfettamente il brand Calabria Straordinaria. Dal Museo con i Bronzi al Castello Aragonese, dal Lungomare più bello d’Europa al nuovo Waterfront, fino ai lidi, le spiagge, i luoghi vicini, le eccellenze enogastronomiche, è una Calabria fantastica e nuova nell’accoglienza, capace di offrire una gamma incredibile di opportunità per i turisti. Ringrazio la Regione Calabria nella persona del Presidente Roberto Occhiuto e il sindaco Falcomatà per la preziosa compartecipazione, visto che gli eventi saranno tutti ad ingresso libero.”.