presentazione Cave canem di Michele Castrucci - COLAZIONE D'AUTORE

Sabato 23 Novembre prosegue la rassegna letteraria COLAZIONE D’AUTORE, con Michele Castrucci e il suo Cave canem - Di Leandro Ed., thriller psicologico, che sostiene il progetto Nate per rinascere, per il contrasto e la sensibilizzazione per la violenza contro le donne.

Il libro di questa settimana, Cave canem è un thriller che racconta una Roma segreta e nascosta, una città nella quale le vite si intrecciano in un labirinto di ombre e luci, una narrazione che sfida i confini tra realtà e oscurità. Al centro della storia, Marianna Calabrese, una poliziotta determinata, intrappolata in un’indagine che la porta a confrontarsi con gli “uomini cane”, un fenomeno sotterraneo che sfida ogni convenzione sociale e morale. Poi c’è Fabio Fiocchetti, che si muove tra queste vite come un filo conduttore oscuro. Mentre Marianna si addentra sempre più in questo mondo parallelo, i suoi incontri con padre Gabriele, un uomo di fede, e Francesco Gambara, insegnante, tessono una riflessione profonda sul significato di appartenenza, amore e redenzione. Cave Canem è un romanzo che invita a esplorare gli abissi dell’anima umana, dove le maschere della civiltà cadono, rivelando le profonde crepe di un’esistenza in bilico tra desiderio di normalità e la chiamata selvaggia dell’istinto. Un viaggio emozionante che sfida il lettore a riflettere sul vero significato di umanità.

L’appuntamento è alle ore 10:00, presso il bistrot Apple299, a Roma, in viale Europa 299. Dialoga con l’autore Cristina Brunialti, psicologa, psicoterapeuta, e autrice della prefazione.

COLAZIONE D’AUTORE, è una rassegna letteraria organizzata da Il blog di Sabrina in collaborazione con il Gruppo Editoriale Di Leandro & Partners. La rassegna, apre al 2025 e aspetta la partecipazione di tanti autori emergenti e non, per parlare di libri e di progetti, di cultura e di sociale, perché siamo convinti che i libri generano connessioni. Se hai scritto un libro e vuoi presentarlo nel 2025 all’interno di COLAZIONE D’AUTORE, scrivi a [email protected] Le prenotazioni e le registrazioni per partecipare saranno attive dal 25 novembre 2024.

