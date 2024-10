Prevenire le dipendenze tra i più giovani: numero solidale 45583 per sostenere il progetto WeFree della Comunità San Patrignano

La cronaca degli ultimi anni evidenzia come siano sempre di più i giovanissimi con problemi legati alle difficoltà relazionali, alla piccola delinquenza, all’emarginazione sociale, all’utilizzo di sostanze stupefacenti e ad altre forme di disagio che sfociano spesso in storie di tossicodipendenza.

La Relazione annuale al Parlamento sulle tossicodipendenze in Italia del Dipartimento per le Politiche Antidroga ha confermato per il 2023 la crescita del consumo di sostanze psicoattive tra i giovani tra i 15 e i 19 anni: quasi 960mila, il 39% della popolazione studentesca (era il 30% nel 2022), riferiscono di aver consumato una sostanza illegale almeno una volta nella vita e oltre 680mila (il 28%) nel corso dell’ultimo anno. È un fenomeno che coinvolge adolescenti di ogni estrazione sociale, culturale ed economica.

Per questo la Comunità San Patrignano, che da 45 anni offre accoglienza e percorsi di recupero a persone con dipendenze o in situazioni di grave emarginazione, è attiva anche sul fronte della prevenzione con il progetto WeFree, rivolto in particolare alla fascia d’età 12-19 anni. Per sostenerlo fino al 10 novembre 2024 è attiva la campagna di raccolta fondi Prima di Dipendere, a cui tutti possono contribuire tramite sms e chiamate al numero solidale 45583.

Con WeFree la Comunità San Patrignano porta agli studenti delle scuole medie e superiori di tutta Italia diversi format di laboratori, incontri e spettacoli in cui sono spesso gli stessi ospiti della struttura a raccontarsi. L’obiettivo non è solo sensibilizzare ragazzi e ragazze sugli stili di vita rischiosi e i pericoli legati alle dipendenze, aiutandoli a trovare il coraggio di chiedere aiuto in caso di necessità. È spingerli a interrogarsi sui propri comportamenti e interessi, sulle proprie priorità e sulle relazioni, fornendo strumenti per aumentare la fiducia in sé stessi e combattere il disagio e la paura del giudizio altrui che possono essere causa di comportamenti dannosi. Grazie ai fondi raccolti tramite il numero solidale 45583 la Comunità potrà incrementare gli interventi sul territorio nazionale, raggiungendo sempre più studenti con le sue iniziative di prevenzione e sensibilizzazione.

Tra queste, oltre a workshop interattivi e dibattiti in classe, ci sono anche #Chiaroscuro e Il posto giusto (per la regia di Pascal La Delfa), rispettivamente un docufilm e uno spettacolo teatrale che raccontano le storie di ragazzi prima e dopo la comunità: le difficoltà e la fatica di riappropriarsi della propria vita, ma anche i rapporti ricostruiti e le piccole e grandi conquiste giorno dopo giorno.

Una sottile linea bianca porta invece sul palco un dialogo tra Angela Iantosca, autrice dell’omonimo libro che raccoglie storie di dipendenze raccolte a Napoli, Roma, Pescara, Perugia, e i ragazzi della Compagnia Teatrale di San Patrignano.

Non mancano webinar e incontri rivolti ai docenti e a tutta la comunità educante e la possibilità per studenti, insegnanti e famiglie di visitare la Comunità con la guida degli ospiti stessi. Il sito www.wefree.it e i relativi canali Facebook e Instagram sono infine sempre a disposizione dei ragazzi, che qui possono trovare informazioni sul progetto, approfondimenti sui temi del disagio e una comunità virtuale di persone attente e disponibili al dialogo e all’aiuto.

Grazie a WeFree in vent’anni la Comunità San Patrignano ha potuto incontrare oltre 180.000 studenti nelle scuole. Circa 360.000 giovani hanno partecipato ai format teatrali, 310.000 hanno visitato la Comunità, mentre sono 58.700 i docenti che hanno seguito gli interventi di prevenzione e di formazione.

Numero solidale 45583 dal 20 ottobre al 10 novembre 2024

Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari WINDTRE, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Fastweb, Coop Voce, Tiscali. Sarà di 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb, Tiscali, Geny Communications e, sempre per la rete fissa, di 5 euro da TWT Group Unidata, Convergenze, PosteMobile.