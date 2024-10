Previsione Meteo - Allerta Rossa protezione Civile: previsioni e Zone a Rischio - Tutti i dettagli

Italia in allerta per l'arrivo di nuove piogge. La Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta rossa per alcune regioni a causa di un'intensa ondata di maltempo, prevista nei prossimi giorni. Le condizioni meteorologiche instabili continueranno a interessare il Paese, con piogge diffuse e rovesci localizzati.

Cause dell'Instabilità Meteorologica

L'Italia è attualmente influenzata da una combinazione di fattori atmosferici. Una cellula di alta pressione sull'Europa centrale sta spingendo correnti orientali verso il Mediterraneo, mantenendo attiva una debole area di bassa pressione. A questo si aggiungeranno, da giovedì, correnti fresche atlantiche provenienti da una saccatura in avvicinamento da ovest. Questa situazione porterà a un'ulteriore diminuzione della pressione, con la formazione di una depressione che, entro venerdì, interesserà il settore delle Baleari, influenzando anche l'Italia.

Previsioni Meteo

Mercoledì 23 ottobre 2024

- Nord: Parziali schiarite sulle Alpi, ma nuvolosità prevalente con piogge sparse, soprattutto sulle basse pianure e in Liguria.

- Centro: Nuvoloso con piogge sulle regioni tirreniche, estendendosi nel pomeriggio alle aree interne e adriatiche. Rovesci più intensi tra Toscana e Lazio.

- Sud: Nubi sparse con locali piovaschi in Sardegna, piogge isolate nelle zone interne.

- Temperature: In lieve calo al Centro-Nord.

- Venti: Deboli o moderati da est/sud-est.

- Mari: Poco mossi o mossi.

Giovedì 24 ottobre 2024

- Nord: Nuvoloso con piogge sparse, in intensificazione la sera sui settori occidentali.

- Centro: Coperto con piogge e rovesci, occasionalmente temporaleschi sulla costa tirrenica.

- Sud: Instabilità in Sardegna con temporali, nuvolosità diffusa altrove senza fenomeni significativi.

- Temperature: Stabili o in lieve calo.

- Venti: Moderati da sud/sud-est.

- Mari: Mossi i bacini occidentali, poco mossi altrove.

Venerdì 25 ottobre 2024

- Nord: Molto nuvoloso con piogge e rovesci sparsi, più intensi a nord-ovest.

- Centro: Piogge e temporali sulle regioni tirreniche, nuvoloso altrove con fenomeni più deboli.

- Sud: Temporali in Sardegna, nuvoloso con schiarite e poche precipitazioni nel resto del Meridione.

- Temperature: Stabili.

- Venti: Moderati meridionali.

- Mari: Mossi o molto mossi.

Allerta della Protezione Civile

Allerta Rossa per Rischio Idraulico

- Veneto: Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco, Basso Adige

Allerta Arancione per Rischio Idraulico

- Emilia Romagna: Pianura modenese, costa ferrarese, pianura reggiana, pianura bolognese

- Lombardia: Bassa pianura orientale e centro-orientale

Allerta Arancione per Rischio Temporali

- Sardegna: Bacini Flumendosa-Flumineddu

Allerta Gialla per Rischio Idraulico e Idrogeologico

- Toscana, Lazio, Sicilia, Umbria, Emilia Romagna, Sardegna: Diverse aree a rischio moderato con piogge e possibili temporali.

Conclusioni

Le prossime ore e giorni saranno critici per molte regioni italiane, specialmente nelle aree soggette ad allerta rossa e arancione. La Protezione Civile consiglia di seguire attentamente gli aggiornamenti e di prestare particolare attenzione alle condizioni meteo in continua evoluzione.