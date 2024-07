Previsione Meteo: anticiclone Minosse sempre più forte picchi fino a 43°C, poi occhio agli acquazzoni , i dettagli

Il Ministero della Salute segnala bollino rosso per il caldo; previste temperature superiori ai 40°C su molte regioni italiane prima dell'arrivo dei temporali.

Previste temperature ad oltre 40°C su molte delle nostre regioni

L'Anticiclone Africano Minosse si farà ancora più forte nei prossimi giorni sull'Italia, aggravando così l'ondata di calore che già sta investendo gran parte del nostro Paese. Successivamente, tuttavia, torneranno i temporali su alcune regioni.

Intanto, mercoledì 19 Giugno i termometri si spingeranno oltre la soglia dei 35/36°C su Lazio, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, ma avremo picchi anche superiori nelle zone interne della Sicilia e della Sardegna.

Sul fronte caldo non ci saranno pause nemmeno nelle giornate di Giovedì 20 e Venerdì 21 Giugno. Anzi, le massime saliranno ulteriormente fino a toccare punte prossime ai 40°C su molte zone interne del Centro e del Sud. Addirittura si potranno sfiorare punte di 41-42°C in Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e fino a 43°C in Campania. Solo le coste e le zone di montagna avranno temperature leggermente più sopportabili, ma comunque superiori alle medie del periodo. Il bel tempo, unito anche ad un caldo molto afoso, interesserà anche gran parte del Nord, con maggiore sofferenza sulle aree della Valle Padana.

Un caldo così estremo e prolungato può rappresentare un serio pericolo per la salute, soprattutto per le persone più vulnerabili come anziani, bambini e soggetti con patologie respiratorie o cardiovascolari. Si raccomanda di bere molto, evitare le ore più calde della giornata e rimanere in luoghi freschi e climatizzati il più possibile.

Nonostante questo contesto di caldo pienamente estivo, a tratti eccezionale per il periodo, si noteranno i primi segnali di affaticamento dell'anticiclone Minosse da Giovedì 20 Giugno, quando inizieranno a svilupparsi con maggior frequenza dei temporali a ridosso dei rilievi alpini e prealpini del Nordovest. Anche Venerdì 21 Giugno saranno le medesime zone a subire gli effetti di una maggiore instabilità, con fenomeni temporaleschi sempre più frequenti che verso sera si sposteranno anche sulle limitrofe aree pianeggianti, per poi viaggiare verso il Triveneto.

Sul tema è intervenuto il meteorologo Lorenzo Tedici de iLMeteo.it al quale abbiamo chiesto quando finirà questo caldo insopportabile?

> "Lentamente, dal weekend. Con l’arrivo di un nocciolo di aria fresca di origine nord europea, con qualche temporale e con lo ‘sgonfiamento’ dell’alta pressione, assisteremo alla probabile sconfitta di Minosse: sono previsti frequenti acquazzoni specie da Domenica in poi e per gran parte della prossima settimana con un graduale calo delle temperature. L’ultima settimana di giugno sarà movimentata con sole prevalente al mattino e temporali forti nel pomeriggio; in pratica vivremo un clima un po’ equatoriale dopo il caldo nordafricano e la polvere sahariana di Minosse. Un’Italia, sempre più, verso una generale tropicalizzazione del clima." (iLMeteo)

In aggiornamento

Il Ministero della Salute ha segnalato un bollino rosso per il caldo, invitando la popolazione a prendere tutte le precauzioni necessarie per affrontare le giornate torride che ci aspettano.