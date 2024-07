Previsione Meteo: atteso calo delle temperature, sollievo dalla calura

Atteso calo delle temperature: sollievo temporaneo dal caldo intenso

Caldo in Ritirata

È previsto un notevole calo delle temperature in alcune zone del Paese, con diminuzioni che potrebbero raggiungere anche i 10°C rispetto ai giorni scorsi. Questo cambiamento segna una svolta significativa dopo un periodo di caldo intenso e afa che ha messo a dura prova l'intera nazione.

L'anticiclone africano in ritirata

L'anticiclone africano Caronte, responsabile di temperature record che hanno superato i 40°C in diverse località, soprattutto al Sud, sta per lasciare spazio a masse d'aria più fresche provenienti dal Nord Europa. Il cambiamento non sarà immediato, ma graduale, con i primi segnali già avvertiti da venerdì 19 luglio, seppur in maniera limitata.

Raffreddamento progressivo

La giornata di sabato 20 luglio non porterà cambiamenti significativi, ma domenica 21 luglio vedrà un calo più deciso delle temperature, soprattutto al Nord e in parte anche al Centro. In alcune zone, le colonnine di mercurio potrebbero scendere anche di 10°C, in particolare nel Nordovest, offrendo un po' di sollievo. Per esempio, a Milano si passerà dai 33/34°C di questi giorni ai 26/27°C previsti per domenica 21, mentre a Torino dai 32/33°C si scenderà fino ai 22/23°C.

Instabilità atmosferica in aumento

Il cambiamento climatico porterà anche un aumento dell'instabilità atmosferica. Domenica 21 luglio sono attesi temporali diffusi al Nord e parzialmente al Centro in tarda serata, fenomeni che contribuiranno ulteriormente al calo delle temperature e al miglioramento della qualità dell'aria.

Sollievo temporaneo, non una svolta stagionale

Tuttavia, questo non rappresenta una svolta stagionale. L'estate non è certo finita e si prevede che continui, seppur in una forma meno opprimente. Le previsioni indicano un ritorno a un caldo estivo più sopportabile, una situazione che sembra confermarsi anche nel corso della prossima settimana. Gli anziani, i bambini e le persone con problemi di salute potranno finalmente trovare un po' di sollievo, mentre gli amanti del caldo potranno comunque godere di un clima ancora caldo, ma meno estremo.

In conclusione, mentre questo calo delle temperature offre un benvenuto sollievo, si tratta solo di una tregua temporanea, con l'estate che continua in modo più moderato. Questo cambiamento fornirà una pausa tanto necessaria per coloro che sono stati maggiormente colpiti dalle condizioni estreme portate da Caronte. (iLMeteo)





