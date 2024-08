Previsione meteo: Prossimi Giorni, caldo no-stop Caronte non si placa , i dettagli

Previsione meteo: Prossimi Giorni, caldo no-stop Caronte non si placa, ma attenzione ai temporali termoconvettivi

I prossimi giorni saranno dominati dall'anticiclone Caronte, che continuerà a portare temperature elevate, ma allo stesso tempo aumenterà il rischio di temporali termoconvettivi.

Caldo no-stop

Il caldo estremo provocato da Caronte non si ferma, con il nostro Paese avvolto da aria bollente proveniente dal Sahara. Il picco delle temperature è previsto a partire da giovedì 8 agosto, con il massimo calore atteso durante il fine settimana. In alcune zone del Sud e in Sicilia, le temperature supereranno i 40°C.

Temporali termoconvettivi: cosa sono e dove colpiranno

Oltre al caldo estremo, il nostro clima sarà influenzato dai temporali termoconvettivi, conosciuti anche come temporali di calore. Questi fenomeni si manifesteranno soprattutto sui rilievi, dalle Alpi all'Appennino.

I temporali termoconvettivi si formano quando l'aria calda e umida vicino alla superficie terrestre sale rapidamente nell'atmosfera. Questo processo di convezione è guidato dalla differenza di temperatura tra l'aria al suolo e quella in quota. I temporali sono caratterizzati da nubi cumuliformi ad alto sviluppo verticale, chiamate cumulonembi, che portano precipitazioni intense e localizzate, spesso accompagnate da fulmini, grandinate e forti raffiche di vento. Durano generalmente da pochi minuti a qualche ora, rendendoli imprevedibili e insidiosi.

Chi si trova nelle zone pianeggianti e lungo i litorali dovrà fare i conti con il caldo intenso, mentre in montagna è consigliabile monitorare il cielo per evitare spiacevoli sorprese dovute ai temporali. (iLMeteo)

In aggiornamento