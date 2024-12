Previsione meteo. Santa Lucia: vortice attivo, piogge e temporali in arrivo

Meteo. Settimana di Santa Lucia: vortice attivo, piogge e temporali su alcune regioni. Ecco i dettagli

Situazione attuale

La settimana di Santa Lucia si apre con un vortice posizionato sull'Italia centrale che continuerà a influenzare il meteo nei prossimi giorni. Sebbene il sistema tenderà a indebolirsi e spostarsi gradualmente verso ovest in direzione di Francia e Penisola Iberica, gli effetti si faranno sentire soprattutto sulle regioni centro-meridionali e sulle isole maggiori. Intanto, un anticiclone in rinforzo sull'Europa centro-settentrionale garantirà condizioni più stabili al Nord. Da giovedì, un nuovo impulso instabile interesserà il Mediterraneo occidentale, portando rovesci più intensi sulle isole maggiori e sulle coste tirreniche entro venerdì 13, giorno di Santa Lucia.

Previsioni meteo giorno per giorno

Mercoledì 11 dicembre

Prevalenza di bel tempo, salvo addensamenti sul Cuneese, bassa Val Padana e qualche pioviggine residua in Romagna.Variabilità diffusa. Schiarite ampie in Toscana, nubi compatte su basso Lazio e Abruzzo con piogge deboli in attenuazione serale.Instabilità sul basso Tirreno con rovesci tra Campania, Basilicata e Calabria. In Sardegna variabilità con locali piogge sul Sassarese.

Giovedì 12 dicembre

Soleggiato salvo innocui addensamenti su bassa Val Padana e Adriatico settentrionale.Tempo stabile, salvo nubi sparse sulle regioni adriatiche.Peggiora sulle isole maggiori con rovesci anche temporaleschi, che in serata raggiungeranno la bassa Calabria. Variabilità altrove, con piogge locali su Puglia e Basilicata.

Venerdì 13 dicembre – Santa Lucia

Instabilità con piogge e rovesci, in attenuazione da ovest nel corso della giornata.Piogge residue in Calabria; altrove prevale la stabilità.Tempo stabile, ma con tendenza al peggioramento sulle regioni tirreniche, dove piogge e rovesci si estenderanno verso le aree interne entro sera. Nevicate attese sulle vette appenniniche.

Conclusioni

La settimana si conferma dinamica, con condizioni meteo caratterizzate da instabilità al Centro-Sud e sulle isole maggiori, mentre il Nord sarà protetto dall'anticiclone. Per venerdì 13, possibili disagi sulle coste tirreniche e nei settori montani appenninici.Tieniti aggiornato per ulteriori dettagli sull’evoluzione meteo e le allerte locali. (3Bmeteo)