Previsioni meteo. Abbraccio efimero: l'anticiclone africano incanta l'Italia con un preannuncio d'Estate"

"Pochi giorni di tregua termica tra le nubi: il caldo africano corteggia la penisola, ma il clima capriccioso non promette certezze."

Il Sole splenderà alto nei cieli d'Italia, in un breve ma incandescente abbraccio con l'anticiclone africano: un breve flirt meteorologico che promette giornate tiepide, prima del ritorno di un clima capriccioso. Questo è quanto emerge dalle ultime proiezioni dei centri di calcolo meteo.

Dopo un esordio settimanale timoroso, con il cielo a tratti grigio e pianti sparsi sull'intera penisola, ecco che si profila all'orizzonte una schiarita. Già martedì 19 marzo, da Nord a Sud, le nubi inizieranno a diradarsi, trascinando via gli ultimi capricci pluviali. L'Adriatico e il Mezzogiorno, pur bagnati di lacrime mattutine, si asciugheranno sotto serre di vento pomeridiano.

Come un sipario che si alza su uno spettacolo atteso, mercoledì 20 marzo, con l'Equinozio di Primavera, le scene saranno dominate da una stabilità atmosferica da applausi. Una comparsa di nubi basse, sul palcoscenico settentrionale, potrebbe far breccia senza tuttavia oscurare il cielo. L'alta pressione, però, sembra timida, un protagonista incerto che non sa bene se prendere il palco o lasciarlo agli atlantici rivali, sempre pronti a inscenare drammi depressivi sul Mediterraneo.

Si preannuncia dunque una settimana dall'umore fluttuante, un duetto tra quiete e turbamento. L'epilogo giovedì 21 e venerdì 22 marzo porterà una debolissima perturbazione che, come un attore non protagonista, sfiorerà il Triveneto con qualche goccia, per poi recitare brevemente al Sud, tra applausi di piogge e qualche acclamato temporale, specie sulle coste tirreniche. Ma, come ogni buon finale, la quiete tornerà a regnare dal centro al nord, mentre al sud il sipario cadrà sul maltempo, lasciando spazio a una notte serena.

In un'epoca di cambiamenti climatici, dove l'anticiclone non è più il mattatore di un tempo, le temperature, comunque, flirtano con i record, specie al Sud e sulle isole, promettendo un fine settimana da copione estivo.

E dunque, pur tra alti e bassi, il clima sembra non voler abbandonare del tutto la dolcezza, in un marzo che sa già d'estate. Mantenete il vostro guardaroba a portata di mano, pronti a ogni cambio di scena che questo marzo capriccioso può ancora riservare. (iLMeteo)

