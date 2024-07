Previsioni meteo. Allerta Meteo: imminente ciclone porta maltempo in Italia

Un nuovo ciclone è alle porte dell'Italia, e la Protezione Civile lancia l'allarme: temporali, grandine e nevicate già dalla domenica.

L'esperto meteorologo del *Corriere della Sera* conferma: dopo una Sabato di temporali e grandinate su diverse zone del Belpaese, l'arrivo domenicale di un vortice ciclonico intensificherà l'instabilità meteorologica, con particolare riguardo al Nord.

L'indomani mattutina promette serenità, con cieli limpida e leggere nuvole, ma un freddo insolito. Tuttavia, il quadro si guasta rapidamente nel pomeriggio: dalla vetta delle Alpi, precipitazioni e neve a quota 700 metri, scendendo verso i colli.

Al Centro, il fronte è meno teso. Previsioni indicano ultimi scrosci in Abruzzo e Molise, con nevicate a 1200 metri. Ma già dalla tarda mattinata, si attende un miglioramento.

Il Sud si sveglia sotto condizioni più favorevoli, con piogge residue e attenuanti. Calabria settentrionale, una nota a parte: qualche nuvola attardata sui monti.

Il Dipartimento della Protezione Civile, con le regioni coinvolte, dirama un bollettino di avviso per condizioni avverse: il sito www.protezionecivile.gov.it ospita i dettagli della criticità nazionale. Attenzione particolare a Abruzzo, Molise e Puglia, con allerta gialla su specifici bacini.

La Protezione Civile, per il 21 aprile, evidenzia una critica ordinarie per rischio temporali e idrogeologico in queste stesse regioni. L'appello è alla cautela, nell'attendere che il ciclone sveli il suo pieno impatto sull'Italia.