Previsioni meteo: anticiclone africano si sfalda, variabilità in vista per l'Italia. Il breve regno dell'alta pressione africana: picco raggiunto senza eccessi

L'attesa salita termica indotta dall'alta pressione africana si è concretizzata oggi, giovedì 21 Marzo, senza tuttavia raggiungere i picchi estremi pronosticati. Confermando le nostre previsioni, l'Anticiclone mostra già segni di fragilità e la sua presenza si affievolirà gradualmente, lasciando spazio a un fine settimana variabile, proprio in concomitanza con il Weekend delle Palme.

Mercoledì di sole e stabilità, ma la nebbia bussa alla porta della Valle Padana

Il miglioramento delle condizioni meteo, successivo alle ultime precipitazioni sul Meridione, ha portato al sole e a condizioni stabili in quasi tutto il Paese durante la giornata di Mercoledì 20 Marzo, coincidente con l'Equinozio di Primavera. Questo breve periodo di quiete atmosferica è stato interrotto solamente dalla comparsa di nebbie mattutine nella Valle Padana, in alcuni casi piuttosto dense.

Atlantico in fermento: l'anticiclone cede il passo all'instabilità

Nonostante gli sforzi dell'anticiclone africano di mantenere il controllo sul Mediterraneo, esso non riesce a contrastare efficacemente le perturbazioni atlantiche. La conseguenza è un andamento meteo incerto, con fasi alterne di tranquillità e instabilità che caratterizzeranno i prossimi giorni.

Piovaschi e temporali in arrivo: il meteo diventa capriccioso

Il pomeriggio di giovedì vedrà una debole perturbazione investire il Triveneto, con alcuni piovaschi sparsi. Nella notte, il fronte perturbato si sposterà verso le regioni centrali, per poi raggiungere il Sud venerdì 22, dove si prevedono piogge più consistenti e la possibilità di temporali. Nel tardo pomeriggio di venerdì, si attende un miglioramento.

Fine settimana all'insegna dell'incertezza: piogge e temporali sparsi

Il weekend non promette stabilità, con piogge e temporali previsti in diverse regioni. L'alta pressione, sempre più debole, ci saluterà definitivamente nella Settimana Santa, con il culmine tra Lunedì 25 e Martedì 26 Marzo, secondo gli ultimi dati dei Centri di Calcolo.

Clima mite nonostante la variabilità: temperature sopra la media

Nonostante un quadro generale non stabile, le temperature si manterranno piacevoli, con valori superiori alle medie stagionali, spesso al di sopra dei 20°C in numerose città.

Le nostre previsioni continueranno a monitorare gli sviluppi, tenendovi aggiornati sulla danza capricciosa dell'atmosfera. Restate sintonizzati per sapere come vestirvi nei prossimi giorni e non lasciatevi sorprendere dal tempo! (iLMeteo)

