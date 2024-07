Previsioni Meteo: in arrivo temporali, grandine e venti forti, i dettagli

Protezione Civile Emana Allerta Gialla su Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia: Possibili Trombe d'Aria e Nubifragi

Temporali, Grandine e Venti Forti in Arrivo, Possibili Trombe d'Aria; i Dettagli. Allerta Gialla della Protezione Civile su 3 Regioni

L'instabilità atmosferica non accenna a placarsi. Nelle prossime ore, numerose regioni potrebbero essere colpite da forti temporali, accompagnati da grandine. Giovedì, molte regioni del Nord Italia sperimenteranno condizioni meteorologiche avverse, con possibili fenomeni estremi.

Già mercoledì 29 maggio si sono verificati forti temporali nel Sud Italia, particolarmente in Puglia nel tarantino. Come mostrato nel video allegato, temporali si sono manifestati durante la notte tra mercoledì 29 e giovedì 30 maggio, specialmente nelle regioni del Centro e del Sud. Nubi minacciose si concentreranno soprattutto sul comparto appenninico, con improvvisi e forti rovesci che si estenderanno alle pianure e ai litorali del versante adriatico, in regioni come Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata. Prestare attenzione ai temporali, che potranno essere intensi, accompagnati da improvvise raffiche di vento, nubifragi e grandinate locali. Anche alcune aree del Nord, in particolare i rilievi settentrionali di Piemonte e Lombardia, potranno essere bagnate da locali rovesci.

Da giovedì mattina, l'avvicinamento di una nuova perturbazione favorirà una fase perturbata su alto Piemonte e alta Lombardia con rovesci e acquazzoni intensi già dalle prime ore del giorno. Nel pomeriggio, con l'aumento della vorticità e dell'energia in gioco, la situazione peggiorerà ulteriormente con la formazione di nuclei temporaleschi particolarmente violenti sulle pianure del Piemonte e della Lombardia, in transito da ovest verso est. Si prevedono grandinate intense fino a 2-3 cm di diametro.

Anche nel Nord-Est, specialmente tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, ci aspettiamo una fase di maltempo severo a causa della convergenza tra i venti umidi e pieni d'energia provenienti dal Mar Adriatico e le correnti più fresche in discesa dalle Prealpi Venete. Questo scontro tra masse d'aria favorirà la formazione di temporali violenti, grandinate e venti forti. Non si esclude la possibilità di trombe d'aria o tornado.

Allerta della Protezione Civile

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, in accordo con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo potrebbero causare criticità idrogeologiche e idrauliche, come riportato nel bollettino nazionale di criticità e allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it). Per giovedì 30 maggio è stata valutata allerta gialla su Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche e sulle azioni di prevenzione sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con il Dipartimento per seguire l’evolversi della situazione. (iLMeteo)



In aggiornamento