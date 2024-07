Previsioni meteo. Caldo record in Aprile, ma il grande freddo è in agguato

Da una domenica di fuoco a una settimana di svolta: Italia sulle montagne russe del clima

Un'insolita ondata di calore sta per sfiorare il nostro Paese questo fine settimana, con una domenica che si preannuncia rovente e temperature vicine a record per il periodo. Un'imponente massa d'aria calda africana ha attraversato l'Italia, portando bel tempo e un significativo aumento dei termometri che toccheranno valori atipici per metà aprile.

Aree più colpite: sud bollente, ma il calore avvolgerà tutta la penisola

Il Sud Italia si prepara a registrare valori oltre i 30°C, con punte che potrebbero toccare i 31-32°C. Il Centro e il Nord seguiranno a ruota con temperature che raggiungeranno i 28-29°C in città come Firenze e Bologna. Anche nelle valli alpine si potranno superare i 30°C.

Tempo di cambiamenti: l'anticiclone lascia posto all'instabilità

La domanda sorge spontanea: per quanto tempo potremo godere di queste condizioni quasi estive? Le proiezioni meteo non lasciano spazio a dubbi: già da martedì 16 aprile assisteremo a un cambiamento radicale. Una nuova circolazione atmosferica porterà instabilità e temperature decisamente più fresche.

Meteorologia a confronto: dalla calura all'instabilità in pochi giorni

Mentre godiamo di questo clima inaspettatamente caldo, un cambio di scenario è all'orizzonte. Un vortice ciclonico proveniente dal Nord Europa sta per abbattersi sull'Italia portando pioggia e neve, persino a quote basse.

Segni premonitori: la rivoluzione meteorologica inizia a nord

Già da lunedì 15 si registrerà un calo di pressione nelle regioni settentrionali, mentre il meteo inizierà a guastarsi gradualmente anche in Sicilia. Sarà solo l'inizio di una settimana caratterizzata da un abbassamento della pressione e l'arrivo di venti freddi che incideranno sul clima dell'intero Paese.

Previsioni: neve sugli appennini e turbolenze meteorologiche

Nel dettaglio, la neve farà la sua comparsa sui rilievi appenninici, con precipitazioni nevose anche a quote di 1400/1500 metri. Le Dolomiti vedranno la neve cadere fino a 900 metri nella notte tra martedì e mercoledì. Il tempo si mostrerà turbolento e dinamico, ma più in linea con le aspettative climatiche di aprile, accompagnandoci fino al weekend. (iLMeteo)

In aggiornamento