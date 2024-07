Previsioni Meteo. Condizioni meteorologiche In flusso: da perturbazioni a caldo sahariano

La perturbazione, spinta da un vortice ciclonico proveniente dalla Francia, metterà alla prova soprattutto le regioni del centro-orientale del Nord, mentre i settori alpini e prealpini vedranno un graduale miglioramento con un tempo che si asciuga.

Le regioni centrali e del Sud Italia, per la maggior parte, resteranno al riparo, tranne per le zone costiere tirreniche dove non si esclude la possibilità di precipitazioni sparse.

Il vero cambio di scena è previsto per Giovedì 11 Aprile, quando il vortice ciclonico si sposterà rapidamente verso sud, lasciando spazio a condizioni più serene, interrotte solo da qualche possibile instabilità sugli Appennini centrali.

Ma è da Venerdì 12 Aprile che assisteremo a una svolta notevole: una massa d'aria calda di origine africana si farà strada verso il nostro Paese, inaugurando un periodo di stabilità e calore. Il fenomeno, soprannominato "AprilGiugno", porterà temperature insolitamente elevate per il periodo, anche oltre i 30-32°C nel Centro-Nord durante il fine settimana.

Si consiglia dunque di prepararsi a un mix climatico vivace: dai primi temporali di stampo estivo, con possibili raffiche di vento e grandine, al calore tipico di giugno che farà capolino ad aprile. Un vero e proprio carosello meteorologico!