Previsioni Meteo: I Giorni della Merla saranno davvero i più freddi dell'anno? Ecco cosa accadrà fino al weekend

Situazione meteorologica

Gli ultimi giorni di gennaio, noti come i Giorni della Merla, sono tradizionalmente considerati i più freddi dell'anno. Tuttavia, il 2025 sembra smentire questa tendenza a causa dell'assenza di correnti fredde settentrionali o orientali. Al contrario, le perturbazioni atlantiche stanno cercando di fare ingresso sul Mediterraneo, portando con sé masse d'aria relativamente più miti.

Un sistema perturbato attualmente sull'Europa occidentale raggiungerà il Mediterraneo occidentale giovedì, ma il suo avanzamento verso est sarà ostacolato da un campo di alta pressione in rinforzo. Di conseguenza, ci sarà un peggioramento limitato al Nordovest, mentre il resto d'Italia rimarrà in condizioni più stabili, con qualche residuo fenomeno al Sud legato a una perturbazione in fase di esaurimento.

Venerdì la perturbazione si fermerà sul Mediterraneo centro-occidentale, condizionata da una saccatura di bassa pressione isolata tra Francia, Baleari e Algeria. Le regioni del Nordovest continueranno a essere interessate da precipitazioni, mentre piogge e nubi si estenderanno anche al Nordest, alle regioni centrali e alla Sardegna. Nel weekend, questa saccatura si approfondirà tra il Nord Africa e il Sud Italia, spostando i fenomeni di instabilità verso le regioni centro-meridionali.

Previsioni dettagliate

Giovedì 30 gennaio

Nord: Cielo nuvoloso al Nordovest con piogge, più frequenti sul Ponente Ligure. Deboli nevicate sulle Alpi occidentali dai 900/1200 metri. Schiarite su Triveneto ed Emilia-Romagna.

Centro: Sole offuscato da nubi alte su Toscana, Lazio e Umbria; più soleggiato sul versante adriatico con qualche annuvolamento serale.

Sud: Residue piogge al mattino su Salento e Calabria ionica, in esaurimento. Altrove tempo asciutto con cielo poco o parzialmente nuvoloso.

Sardegna: Stratificazioni alte, senza fenomeni.

Temperature: Stabili o in lieve aumento al Sud.

Venerdì 31 gennaio

Nord: Nuvolosità diffusa su Nordovest, Lombardia ed Emilia occidentale con piogge in intensificazione, più frequenti in serata su Piemonte, Liguria e Lombardia occidentale. Deboli piogge sul Triveneto in serata. Neve dai 900/1200 metri.

Centro: Peggioramento in Toscana con piogge estese all'Umbria nel pomeriggio. Neve sull'Appennino tosco-emiliano dai 1400 metri. Altrove cieli offuscati da nubi medio-alte.

Sud: Tempo stabile e prevalentemente soleggiato.

Sardegna: Addensamenti con qualche pioggia sul versante occidentale.

Temperature: Stabili.

Sabato 1 febbraio

Nord: Deboli piogge, più frequenti su Piemonte, Lombardia occidentale ed Emilia occidentale. Deboli nevicate sulle Alpi occidentali dai 1000/1200 metri.

Centro: Parzialmente nuvoloso con addensamenti serali sul versante adriatico.

Sud e Isole: Nuvolosità irregolare con qualche pioggia su Sardegna, Sicilia e bassa Calabria.

Temperature: Senza variazioni significative.

Domenica 2 febbraio

Nord: Ampie schiarite, ma con banchi di nebbia in Val Padana al mattino.

Centro: Instabilità in aumento sul versante adriatico con piogge sparse.

Sud: Peggioramento con piogge e rovesci, in particolare sul basso Adriatico e in Calabria.

Neve: Sull'Appennino centrale dai 1500 metri.

Temperature: In lieve calo al Centro-Sud.

Conclusione

I Giorni della Merla del 2025 non si confermeranno come i più freddi dell'anno, ma saranno caratterizzati da un meteo dinamico, con alternanza tra stabilità e fasi perturbate. Il Nordovest sarà l'area più coinvolta dal maltempo tra giovedì e sabato, mentre nel weekend l'instabilità si sposterà verso il Centro-Sud. Nessuna ondata di gelo all'orizzonte, ma precipitazioni e variabilità saranno protagoniste della chiusura di gennaio.