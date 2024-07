Previsioni meteo. Il ritorno precoce del sovrano del cielo: l'anticiclone africano si avvicina, i dettagli

Impatti climatici immediati sull'Italia: sole e stabilità in anticipo sulla primavera

L'avanzata precoce dell'anticiclone africano, vero monarca delle condizioni meteorologiche della tarda primavera e dell'estate, sorprende l'Italia, portando con sé un cambio di clima significativo nei giorni a venire.

La nostra penisola si sta sollevando dalla morsa di instabilità e maltempo, un periodo turbolento che ci ha impegnato per settimane. L'origine di questa fase perturbata risiede in un flusso atlantico tenace, che ha scaricato sul territorio, in modo alterno, piogge copiose in pianura e nevicate straordinarie sulle alture, eventi rari che hanno contrassegnato un momento decisivo nella lotta alla siccità, attenuando le criticità idriche in diverse aree.

Con l'anticiclone africano al nostro orizzonte meteorologico, ci accingiamo a vivere un'imminente rivoluzione climatica. Le residue instabilità, previste per martedì 12 marzo, cederanno il passo già da mercoledì 13 marzo a condizioni di crescente stabilità su gran parte della nazione, inaugurando una serie di giornate soleggiate e caratterizzate da temperature in progressiva ascesa. Non mancheranno, però, fenomeni come foschie e nebbie mattutine, in particolare nell'area della Valle Padana.

In avvicinamento al weekend, potrebbero verificarsi delle lievi insidie meteo, causate dal transito veloce di un fronte instabile che potrebbe dar luogo a piogge isolate, soprattutto nelle regioni orientali del Triveneto, nelle aree interne centrali e lungo le coste meridionali tirreniche.

Questi episodi non sono insoliti e ci ricordano che marzo, lungi dall'essere un mese di stabilità assoluta, è tra i più imprevedibili dell'anno. Tuttavia, il bilancio complessivo della settimana si prospetta decisamente più positivo rispetto ai giorni recenti e ci aspettano molte ore di sole.

L'anticiclone africano sta dunque facendo il suo ingresso, anche se con una certa timidezza, prima di quanto ci si aspettasse. Rimane l'interrogativo: cosa accadrà quando il fenomeno si intensificherà con maggiore audacia? (iLMeteo)

In aggiornamento