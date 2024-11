Previsioni Meteo: instabilità in Arrivo su Tutta Italia, calo termico - Ecco la Tendenza per la settimana

La settimana si apre con un clima instabile, in particolare sulle Isole, e il rischio di un successivo peggioramento esteso a gran parte d’Italia. Un abbassamento delle temperature accompagnerà questa fase di maltempo. Di seguito, i dettagli giorno per giorno.

Lunedì

- Nord: Giornata prevalentemente soleggiata, con locali banchi di nebbia in pianura al mattino, in graduale dissolvimento. In serata, nubi in aumento sulle Alpi, con nevicate previste a partire da quote di 1200 a 1400 metri.

- Centro: Tempo stabile e soleggiato lungo le regioni tirreniche, con foschie o nebbie mattutine nelle valli. Sull’Adriatico, si potranno osservare addensamenti irregolari, con possibilità di fenomeni isolati.

- Sud: Instabilità marcata sulle Isole, in particolare in Sicilia, dove sono previsti rovesci e temporali anche di forte intensità. Sul resto del Sud, prevalenza di sole con addensamenti tra Molise e Puglia settentrionale, ma senza fenomeni rilevanti.

- Temperature: Stabili o in lieve calo; venti moderati dai quadranti nordorientali. Mari mossi.

Martedì

- Nord: Instabilità al Nord-Ovest con piogge e rovesci, occasionalmente temporaleschi, e nevicate sulle Alpi centro-occidentali a partire da quote di 1100 a 1400 metri. Qualche pioggia isolata possibile in Emilia Romagna; più soleggiato altrove.

- Centro: Nubi irregolari con fenomeni isolati tra Toscana, Umbria e Marche; prevalenza di sole nelle altre aree.

- Sud: Forte instabilità tra Sicilia e Calabria, con fenomeni in risalita serale verso Basilicata e Puglia. In Sardegna possibilità di temporali, più soleggiato altrove.

- Temperature: In calo; venti moderati o forti orientali. Mari molto mossi.

Mercoledì

- Nord: Giornata soleggiata, con qualche addensamento su Emilia Romagna, ma fenomeni poco probabili.

- Centro: Variabile, con nubi sparse e fenomeni isolati sull'Adriatico.

- Sud: Instabilità con rovesci e temporali, meno probabili sulla costa campana.

- Temperature: Stabili o in calo al Sud; venti moderati o forti da est. Mari molto mossi.

Giovedì e Venerdì

Si assisterà a un generale miglioramento con riduzione dell’instabilità; qualche pioggia isolata potrebbe ancora interessare le Isole e il Mar Ionio. Temperature in lieve risalita al Centro-Sud.

Weekend

Possibile un nuovo peggioramento dal settore occidentale, ma l’evoluzione sarà confermata nei prossimi giorni. (3Bmeteo)

In aggiornamento