Previsioni meteo Italia nel weekend di Pasqua: contrasto tra caldo africano e temporali

Il panorama meteorologico dell'Italia nel fine settimana pasquale presenta uno scenario diviso: una calura precoce di matrice africana e imponenti precipitazioni saranno i protagonisti da sabato 30 a domenica 31 marzo.

Con l'arrivo dell'anticiclone africano sul Mediterraneo, più consueto nei mesi estivi, il Centro-Sud del Paese assaporerà un assaggio estivo già da Sabato. L'afflusso di masse d'aria subtropicale porterà un'ondata di calore con valori che sfioreranno i 28°C, ricordando i mesi di Giugno, soprattutto al Sud e sulle Isole Maggiori. Il calore si estenderà anche lungo l'Adriatico, fino alla Romagna.

Al contempo, un ciclone atlantico tra le Isole Britanniche e la Francia guiderà una perturbazione che, muovendosi verso l'Europa centrale, interesserà le regioni settentrionali d'Italia. L'avvicinarsi di correnti umide determinerà i primi rovesci alpini nel pomeriggio di Sabato, che potrebbero estendersi alle vicine pianure.

La Domenica di Pasqua vede incrementare le probabilità di temporali, con la concreta possibilità di grandinate. Le aree più soggette a questi fenomeni saranno l'arco alpino, il Piemonte, la Lombardia, il Veneto e l'Emilia Romagna, senza tralasciare la Liguria e, in misura minore, la Toscana.

Nei territori non interessati dai temporali, l'anticiclone africano assicurerà cieli sereni e temperature al di sopra delle medie stagionali, con condizioni ideali per i primi bagni di stagione al Sud e sulle due Isole Maggiori, per chi desidera osare.

Queste previsioni meteo delineano un quadro variabile per il weekend di Pasqua in Italia: da un lato, l'anticipazione dell'estate nel Sud e sulle isole, dall'altro, l'instabilità tipicamente primaverile al Nord, con un'attenzione particolare ai fenomeni temporaleschi e alle eventuali sorprese che essi possono portare. (iLMeteo)

In aggiornamento