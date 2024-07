Previsioni Meteo. La Settimana Santa sotto assedio: il 'Ciclone della Colomba' disegna un cielo di sfide, i dettagli

Meteo Pasquale in bilico: tra soleggiamenti effimeri e tempeste, la Primavera mostra le sue spire

In un'inconsueta sceneggiata celeste, la Settimana Santa si preannuncia turbolenta sotto l'ala del "Ciclone della Colomba". Il sipario atmosferico della tranquillità verrà squarciato da un intruso non desiderato: una vigorosa perturbazione che porterà con sé un corredo di fenomeni estremi, tra cui piogge torrenziali, nevicate copiose sui rilievi e venti impetuosi a lambire le coste.

Un Equinozio capriccioso

Questo periodo dell'anno si segnala per le sue peculiari transizioni climatiche, oscilla tra le braccia del calore e le spalle del freddo, creando una sequenza di giorni in cui il dilemma "cosa indosso?" diventa quotidiano. Il teatro delle stagioni ci regala così lo spettacolo del "ciclone equinoziale" - terminologia meteorologica non ufficiale ma di chiara fama - che annuncia un'agitazione atmosferica senza mezzi termini. La scena si dispiega con precipitazioni marcate e venti che non temono di mostrare la loro forza, sfociando talvolta in spettacolari e rischiose mareggiate.

La timida alleanza del sole

La nostra settimana inaugurale si schiude sotto l'egida di un sole temporaneamente rassicurante. Lunedì 25 Marzo vede un'anticiclone africano ascendere, dispensando luce su gran parte del territorio. È però un intermezzo passeggero: l'avanzata di una depressione coriacea, imbevuta delle fredde essenze polari, inaugurerà una nuova drammaturgia meteo su scala europea a partire da Martedì 26 Marzo. La scena sarà infiammata dal vento freddo che, valicando la Porta del Rodano, darà vita a un Ciclone Mediterraneo carico di sorprese.

L'Apice della tempesta

La cornice temporale tra il 27 e il 28 Marzo sarà l'atto principale di questa rappresentazione atmosferica. L'aria polare incrocerà la sua nemesi africana, alimentando la tensione e il pericolo di fenomeni meteorologici severi, inclusi rovesci diluviali e grandinate insidiose. Le Alpi si rivestiranno di nuovo bianco, con la neve che scenderà a quota 1400 metri - insolitamente bassa per il periodo. Le ultime revisioni meteo pongono le regioni del Centro-Nord e la fascia tirrenica meridionale sotto i riflettori dell'allerta.

Un finale di scena?

Una rimonta anticiclonica si preannuncia come possibile colpo di scena conclusivo, portando in dote una pacata stabilità che potrebbe protrarsi fino al weekend di Pasqua. Questa prospettiva promette giornate illuminate da un sole più audace e un'ascesa termica decisiva. Di questo nuovo atto parleremo con maggiori dettagli nei nostri prossimi bollettini, sempre attenti a seguire l'evolvere della scena celeste.