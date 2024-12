Previsioni Meteo: notte di San Silvestro e Capodanno tra alta pressione, nubi e qualche pioggia

Con l’avvicinarsi della notte di San Silvestro e l’inizio del 2025, il meteo sembra volerci regalare un quadro complessivamente stabile grazie alla presenza di un anticiclone che abbraccerà gran parte dell’Europa occidentale.

Tuttavia, non mancheranno alcune insidie meteorologiche come nubi basse, nebbie e sporadiche pioviggini in alcune aree del Paese.

Vediamo in dettaglio cosa aspettarci per gli ultimi giorni del 2024 e i primi del nuovo anno.

Meteo 31 dicembre 2024 - Notte di San Silvestro

Nord Italia: Cieli prevalentemente sereni, ma con nubi basse e qualche isolata pioviggine lungo la costa ligure.

Persistenti nebbie in Val Padana centrale, soprattutto nelle ore notturne.

Centro Italia: Sole prevalente durante il giorno, ma con un aumento della nuvolosità nelle zone tirreniche (Toscana e Lazio) verso sera, senza fenomeni significativi.

Mattinata con foschie o locali nebbie lungo l’Adriatico.

Sud e Isole: Maggiore variabilità con addensamenti sulle Isole maggiori e sulla Campania, ma senza precipitazioni rilevanti.

Soleggiato altrove.

Le temperature rimarranno stabili, con valori sopra la media in montagna e localmente miti su pianure e coste.

I venti saranno deboli e variabili, con mari poco mossi o quasi calmi.

Meteo 1° gennaio 2025 - Capodanno

Nord: Persistenza di nuvolosità tra Liguria e Val Padana, accompagnata da locali pioviggini sulla Liguria.

Cieli più aperti su Alpi e Prealpi.

Centro: Nuvoloso su Toscana e Lazio, con isolate pioviggini in Toscana.

Altrove prevale il sole, salvo foschie e nubi basse lungo il versante adriatico.

Sud e Isole: Nubi compatte sulle Isole maggiori, con piogge sparse in Sardegna.

Addensamenti nuvolosi sulla Campania, ma senza fenomeni di rilievo.

Altrove tempo stabile.

Le temperature resteranno in linea con il giorno precedente.

Venti deboli, con locali rinforzi orientali al Sud.

Mari calmi o poco mossi, ad eccezione dei Canali più esposti.

Uno sguardo al futuro: 2-3 gennaio 2025

Dal 2 gennaio, correnti fredde di estrazione polare potrebbero tentare di spezzare l’anticiclone sull’Europa centro-occidentale, portando a un possibile peggioramento delle condizioni meteo sull’Italia.

Le probabilità di un maltempo diffuso restano moderate (40-45%), mentre è più probabile (60-65%) un veloce passaggio instabile che coinvolgerebbe dapprima le regioni settentrionali e successivamente il Centro-Sud.

In questo contesto, le temperatures registrerebbero un calo.

Rimani aggiornato con i prossimi bollettini per dettagli più precisi su questa evoluzione meteorologica.

Preparati a un Capodanno tranquillo, ma con un occhio rivolto alle prime avvisaglie di cambiamento all’inizio del 2025.