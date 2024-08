Previsioni Meteo: picco di caldo a Ferragosto, poi arrivano i temporali

Tendenza Settimanale: L’ondata di caldo raggiungerà il suo picco a Ferragosto (15 agosto), seguita da temporali che porteranno un po' di sollievo.

Mercoledì 14 agosto:

- Nord: La giornata inizierà soleggiata, ma nel pomeriggio ci sarà un aumento della nuvolosità su Alpi e Prealpi, con acquazzoni e temporali che potranno estendersi alle pianure orientali. Temperature stabili con massime tra 32°C e 37°C.

- Centro: Cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, con possibili temporali pomeridiani sugli Appennini. Temperature stabili, massime tra 34°C e 38°C.

- Sud: Cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio, con isolati acquazzoni pomeridiani possibili sulle zone appenniniche. Temperature stabili, massime tra 35°C e 40°C.

Giovedì 15 agosto (Ferragosto):

- Nord: Prevalentemente sereno sulle pianure, ma con aumento della nuvolosità su Alpi e Appennino, dove nel pomeriggio si verificheranno rovesci che potrebbero estendersi alla Liguria. Massime tra 32°C e 36°C.

- Centro: Cielo sereno o poco nuvoloso, con possibili acquazzoni isolati sugli Appennini durante le ore diurne. Temperature stabili con massime tra 34°C e 39°C.

- Sud: Cielo sereno o poco nuvoloso, ma con piovaschi locali nel pomeriggio sull’Appennino Campano e temporali in Sardegna. Massime tra 35°C e 41°C.

Venerdì 16 agosto:

- Nord: Inizialmente soleggiato, ma nel pomeriggio rovesci e temporali interesseranno le Alpi occidentali, la Liguria e l’Appennino settentrionale, con possibili sconfinamenti verso il Piemonte. Massime tra 32°C e 37°C.

- Centro: Instabilità in aumento in Toscana, con piogge e temporali soprattutto nel pomeriggio. Altrove il sole sarà parzialmente oscurato da velature. Temperature in lieve calo con massime tra 33°C e 38°C.

- Sud: Prevalentemente soleggiato sulle regioni peninsulari, con qualche temporale persistente in Sardegna. Massime tra 35°C e 40°C.

Tendenza per Sabato, 17 agosto 2024:

- Nord-Ovest: Nuvolosità sparsa con ampie schiarite sulla riviera ligure e sulle pianure lombardo-piemontesi. Piogge intense sulle Alpi occidentali, piogge deboli sulle Alpi centrali.

- Nord-Est: Nuvolosità sparsa con ampie schiarite sulla laguna veneta e sulle pianure emiliane, sereno in Romagna e pianure venete. Piogge deboli sulle Dolomiti.

- Centro (Tirreno): Piogge deboli sulle pianure toscane e sulla dorsale toscana, nuvolosità sparsa con ampie schiarite altrove.

- Centro (Adriatico): Nuvolosità sparsa con ampie schiarite.

- Sud (Tirreno): Piogge intense sui litorali, nuvolosità sparsa con ampie schiarite sulle pianure e sulla dorsale campana, piogge deboli sulle zone subappenniniche e sulla dorsale calabra.

- Isole Maggiori: Piogge deboli nel cagliaritano e nelle zone interne siciliane, piogge intense sulla Costa Smeralda, piogge moderate nelle zone interne sarde, nuvolosità sparsa con ampie schiarite altrove.

Tendenza per Domenica, 18 agosto 2024:

- Nord-Ovest: Piogge intense sulla riviera ligure e sulle Alpi occidentali, piogge moderate sulle pianure lombardo-piemontesi e sulle Alpi centrali.

- Nord-Est: Nuvolosità sparsa con ampie schiarite in Romagna, piogge moderate sulle Dolomiti, piogge intense altrove.

- Centro (Tirreno): Nuvolosità sparsa con ampie schiarite sui litorali, piogge intense sulle pianure toscane, piogge moderate altrove.

- Centro (Adriatico): Piogge intense sui litorali e sulle zone subappenniniche, nuvolosità sparsa con ampie schiarite sulla dorsale, piogge moderate sul Gran Sasso.

- Sud (Tirreno): Piogge intense sulle pianure, nuvolosità sparsa con ampie schiarite sulla dorsale calabra, piogge deboli altrove.

- Isole Maggiori: Sereno sul catanese e sul cagliaritano, nuvolosità sparsa con ampie schiarite altrove.

Tendenza per Lunedì, 19 agosto 2024:

- Nord-Ovest: Nuvolosità sparsa con ampie schiarite sulle Alpi occidentali, sereno altrove.

- Nord-Est: Nuvolosità sparsa con ampie schiarite sulla laguna veneta e sulle pianure venete, piogge moderate in Romagna, nuvolosità sparsa con ampie schiarite sulle pianure emiliane e sulle Dolomiti.

- Centro (Tirreno): Piogge moderate sui litorali e a Roma, nuvolosità sparsa con ampie schiarite sulle pianure toscane, piogge deboli sulla dorsale toscana e laziale.

- Centro (Adriatico): Piogge deboli sui litorali e sul Gran Sasso, piogge intense sulle zone subappenniniche, nuvolosità sparsa con ampie schiarite sulla dorsale.

- Sud (Tirreno): Nuvolosità sparsa con ampie schiarite sulle pianure, sereno sulla dorsale campana, piogge deboli altrove.

- Isole Maggiori: Piogge deboli sul palermitano, sereno altrove.

Conclusione: Preparatevi a una settimana di condizioni meteo variabili, con il caldo che raggiungerà il suo apice a Ferragosto, seguito da temporali che porteranno un po' di sollievo ma anche potenziali disagi. Continuate a seguire gli aggiornamenti per previsioni più dettagliate.