Previsioni Meteo: Tempesta Herminia sull'Europa, venti forti e nubifragi anche in Italia. Ecco i dettagli

Un’intensa perturbazione è in arrivo sull’Europa occidentale, con effetti significativi anche in Italia. La tempesta Herminia, seconda super tempesta di gennaio dopo Eowyn, porterà venti forti, piogge abbondanti e neve in montagna. Scopriamo dove e quando.

Ciclone Herminia: un fronte atlantico di forte intensità

Herminia si sta muovendo velocemente verso l’Europa occidentale, con venti che raggiungono i 170 km/h. L’intenso ciclone attraverserà il Mare del Nord entro martedì sera, ma già da lunedì condizionerà il meteo italiano. Una saccatura si approfondirà sulle regioni centro-settentrionali, portando venti fino a 90 km/h, piogge battenti e fenomeni di nubifragio in alcune aree.

Gli accumuli di pioggia stimati dai modelli matematici prevedono:

Oltre 120 mm sulla Liguria e sul Friuli-Venezia Giulia ; Fino a 70-80 mm su Lombardia , Trentino-Alto Adige e alto Veneto .



Le Alpi saranno interessate da abbondanti nevicate, ma a quote medio-alte (1100-1400 metri) a causa dell'aumento delle temperature indotto dai venti meridionali.

Previsioni Meteo per Lunedì

Nord Italia : Maltempo diffuso sin dal mattino con rovesci, temporali e neve sulle Alpi a partire dai 1100-1300 metri, localmente fino a 1000 metri in Valle d’Aosta . Nel corso della giornata la quota neve salirà fino a 1400 metri. I fenomeni saranno più intensi su Liguria , Lombardia e Triveneto . Centro Italia : Rovesci intensi sull’ alta Toscana , soprattutto tra il pomeriggio e la sera. Piogge isolate e deboli sulle regioni centrali tirreniche, mentre sull’Adriatico il tempo sarà asciutto. Sud Italia : Nuvolosità in aumento su Sardegna e Campania , ma senza precipitazioni significative. Temperature : In generale aumento su tutto il Paese. Venti : In rinforzo dai quadranti meridionali. Mari : Da mossi a molto mossi.



Previsioni Meteo per Martedì

Nord Italia : Graduale miglioramento al Nordovest già dal mattino, mentre persisteranno rovesci su Lombardia, Triveneto e Alpi, con neve oltre i 1100-1300 metri. Il tempo migliorerà ovunque entro la sera. Centro Italia : Rovesci sporadici, alternati ad ampie schiarite, più evidenti nel pomeriggio. Sud Italia : Variabilità con rovesci e temporali, in particolare lungo il versante tirrenico e in Campania . Fenomeni più sporadici altrove. Temperature : In ulteriore aumento, tranne che sulle Alpi. Venti : Forti da sud-ovest. Mari : Molto mossi, localmente agitati.



Raccomandazioni per le prossime ore

La tempesta Herminia porterà condizioni meteo avverse, con particolare rischio di allagamenti e dissesti idrogeologici nelle aree più colpite. È consigliato:

Evitare spostamenti non necessari nelle zone interessate dai nubifragi; Prestare attenzione a eventuali comunicazioni delle autorità locali.



Continueremo a monitorare l’evoluzione di Herminia. Per aggiornamenti in tempo reale,

"Tempesta Herminia sull’Europa: venti fino a 170 km/h e nubifragi in Italia, ecco le zone colpite"

In aggiornamento