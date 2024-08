Previsioni meteo: temporali intensi e brusco calo termico in arrivo

Weekend e inizio settimana: temporali e diminuzione delle temperature

Un'ondata di maltempo sta per colpire l'Italia, portando temporali anche di forte intensità e un brusco calo delle temperature. Ecco gli ultimi aggiornamenti meteo e cosa aspettarsi nei prossimi giorni.





Il Fenomeno meteorologico: cosa sta accadendo?

Una saccatura proveniente dall'Atlantico si posizionerà tra Baleari e Sardegna durante il Ferragosto. Questa depressione rallenterà il suo spostamento verso est all'inizio del weekend, aspettando di essere agganciata da un ulteriore flusso atlantico che scenderà verso le latitudini mediterranee entro l'inizio della prossima settimana. Questo movimento spingerà il fronte perturbato più a sud tra domenica e lunedì, provocando temporali intensi accompagnati da aria più fresca e un netto calo delle temperature su tutta l'Italia, segnando così una pausa significativa nella stagione estiva.





Previsioni dettagliate per i prossimi giorni

- Venerdì 16 agosto: Previsti rovesci e temporali sulla Sardegna, più intensi nel pomeriggio. Maltempo al Nordovest fin dal mattino con piogge e temporali che si estenderanno dalle Alpi fino a parte della pianura piemontese, coinvolgendo poi anche il resto dell'arco alpino, ma con tendenza ad esaurirsi in serata. Soleggiato e asciutto invece sul Triveneto. Al Centro-Sud, cielo velato con qualche piovasco locale sull'alta Toscana e rovesci pomeridiani tra Marche e Abruzzo. Temperature in calo in Sardegna.





- Sabato 17 agosto: Piogge e temporali attesi nel pomeriggio sulle Alpi centro-occidentali, che si estenderanno in serata alla Val Padana occidentale con fenomeni localmente forti e grandine. Più soleggiato sulla Val Padana orientale e sulle Alpi orientali. Persistenza dell’instabilità in Sardegna, con temporali pomeridiani nell’entroterra. Al Centro-Sud, prevalenza di sole, salvo qualche fenomeno locale in Appennino. Temperature in leggero calo.





- Domenica 18 agosto: Instabilità diffusa al Nord con piogge e temporali che si estenderanno dal Nordovest al Triveneto e successivamente alle regioni centro-meridionali, in particolare quelle tirreniche, con fenomeni localmente intensi e grandinigeni, a tratti anche sotto forma di nubifragio. Attesi fenomeni anche sul nord della Sicilia, mentre Puglia e settore ionico rimarranno più asciutti. Temperature in calo sensibile, specialmente al Centro-Nord.





Il fine settimana e l'inizio della prossima settimana porteranno un significativo peggioramento delle condizioni meteo in Italia, con temporali intensi e un brusco calo delle temperature. Questa situazione segnerà una netta rottura con il clima estivo delle ultime settimane. (3Bmeteo)

In aggiornamento