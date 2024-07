Previsioni weekend: novità meteorologiche per sabato e domenica

Weekend, ci sono delle novità per Sabato 20 e Domenica 21, è un po' cambiata la Previsione

Il fine settimana ha subito delle modifiche nelle previsioni per sabato 20 e domenica 21 luglio. L'anticiclone Caronte continua a farsi sentire con temperature eccezionalmente elevate da nord a sud, con un caldo intenso che supera di gran lunga le medie stagionali, mettendo a dura prova chi non sopporta tali condizioni climatiche.

Tuttavia, ecco la novità: il weekend si preannuncia più movimentato del previsto. Una coraggiosa "goccia fredda", proveniente dal Nord Europa, cercherà di sfidare il dominio di Caronte. Questo nucleo di aria più fresca riuscirà a lambire l'arco alpino, portando un po' di sollievo termico e qualche cambiamento nelle condizioni meteorologiche su parte del Nord.

Sabato 20 luglio:

I primi effetti di questa incursione si faranno sentire sabato. L'instabilità aumenterà sui rilievi, in particolare sul Nord-Est, con la formazione di temporali. Anche alcuni tratti della dorsale appenninica centro-settentrionale potrebbero essere interessati da fenomeni, seppur localizzati. Il resto del Paese, invece, continuerà a godere di tempo stabile e soleggiato, con il caldo che non mollerà assolutamente la presa.

Domenica 21 luglio:

La giornata di domenica promette di essere ancora più dinamica. I temporali si estenderanno infatti a tutto l'arco alpino e potrebbero occasionalmente interessare anche alcune zone dell'alta Valle Padana, nonché la dorsale appenninica centro-meridionale. Attenzione perché questi fenomeni, seppur in genere di breve durata, potrebbero assumere carattere di forte intensità, con il rischio di intensi rovesci, raffiche di vento e locali grandinate.

Le temperature subiranno un lieve calo sulle regioni settentrionali, specie al Nord-Ovest, offrendo una temporanea tregua dal caldo opprimente. Per quanto riguarda il resto d'Italia, il sole e le temperature elevate continueranno a farla da padrone.

In sintesi, il prossimo fine settimana si preannuncia caratterizzato da un interessante confronto tra il persistente anticiclone Caronte e un'intraprendente goccia fredda nordeuropea. Per chi si trova nelle zone potenzialmente interessate dai temporali, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni e prestare attenzione agli eventuali avvisi meteo. Nel frattempo, per la maggior parte degli italiani, il consiglio rimane quello di cercare refrigerio e proteggersi dal caldo intenso che continuerà a caratterizzare gran parte del Paese. (iLMeteo)





