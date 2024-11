Proiezione speciale di Limbo all’Anica Cinema di Roma

VENERDì 22 NOVEMBRE ore 18.30 viale Regina Margherita, 286

Un progetto cinematografico unico, frutto dell’incontro tra la ricerca teatrale di Agnese Ascioti e Mirko Iurlaro, radicata nel teatro fisico di Jerzy Grotowski, la visione innovativa e l’acuta capacità di analisi di Nicolò Parodi, allievo del maestro Luca Ronconi. Limbo, interpretato da Agnese Ascioti, prende forma attraverso una rielaborazione che unisce profondità concettuale e rigore artistico, trasformando l’intensità del teatro in una narrazione cinematografica coinvolgente.

Lei, creatura partorita dalla società del “se vuoi, puoi”, vive un’esistenza totalmente orientata al successo – o meglio – ad una vaga idea di autoaffermazione. Le sue giornate, minuziosamente scandite da continui impegni dichiarati e da gesti in partitura, si susseguono ad un ritmo sempre più alienante. Questa frenesia crescerà al punto da portare Lei allo stremo, e farà crollare il suo mondo. Ecco che lo spazio, il corpo e il linguaggio si destrutturano, ed irrompe il vuoto. Lei si trova nel Limbo, e non sembra esserci via d’uscita.

L’appuntamento è previsto per venerdì 22 novembre alle ore 18:30, presso la sala cinema dell’Anica, (Viale Regina Margherita 286, Roma). La proiezione del film avrà una durata di un’ora e sarà seguita da un momento di dibattito con il pubblico. L’ingresso è gratuito e la struttura dispone di parcheggio interno.

Per partecipare, è necessario prenotarsi inviando un'email all’indirizzo: [email protected] o un messaggio whatsapp al numero 348/2907922

Dott.ssa Melinda Miceli critico d’arte