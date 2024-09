Questura di Catanzaro: La cerimonia in ricordo di Vincenzo Rotella, Assistente Capo Coordinatore del Polizia di Stato

Oggi, in occasione del 4° anniversario della morte, presso la Sala riunioni del Compartimento Polizia Stradale di Catanzaro, dedicata alla memoria dell’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Vincenzo Rotella, è stata officiata una messa in suffragio dal Cappellano della Polizia di Stato di Catanzaro, don Alessandro Nicastro, alla presenza dei familiari, del Questore di Catanzaro e del Vicario del Questore, dei colleghi e degli amici dell’indimenticato Vincenzo.

Durante la celebrazione eucaristica sono stati eseguiti dei brani a cura dei maestri cantori Eleonora Giordano ed Ercole Gesualdo.

Il 20 settembre 2020, dopo quindici giorni di agonia a seguito delle gravi ferite riportate a causa di un incidente in moto, decedeva presso l’Ospedale Civile di Catanzaro l’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Vincenzo Rotella, in servizio presso il Compartimento Polizia Stradale per la Calabria.

Vincenzo Rotella, oltre ad essere stato un operatore di polizia di spiccato rigore morale, assolutamente leale e di sicura affidabilità, è stato un cittadino esemplare, conosciuto all’intera comunità del capoluogo, pieno di interessi artistici, culturali e religiosi e ricco di profondi valori umani.

La dott.ssa Rosanna Ferranti, dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Calabria, ad inizio cerimonia, dinanzi ad una sala gremita di partecipanti ha ricordato i tratti umani e professionali dell’Assistente Capo Coordinatore Vincenzo Rotella.

A conclusione della cerimonia il Questore ha evidenziato la figura dell’uomo e poliziotto Vincenzo Rotella.

