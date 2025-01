Rapina in supermercato a Castrovillari: arrestati tre giovani dai Carabinieri e dalla Polizia di Stato

Castrovillari – Tre giovani di età compresa tra i 23 e i 27 anni, due dei quali già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati con l’accusa di rapina a mano armata.

Gli arresti sono stati eseguiti dai Carabinieri della Compagnia locale e dagli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Castrovillari. Gli indagati si trovano ora agli arresti domiciliari, in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.

La rapina al supermercato: una serata di paura

Il crimine si è consumato la sera del 27 settembre scorso. Due individui, travisati e armati di coltello, hanno fatto irruzione in un supermercato cittadino. Minacciando la cassiera, i malviventi si sono impossessati dell’intero incasso della giornata.

Dopo aver arraffato il denaro, si sono rapidamente dileguati, facendo perdere le loro tracce.

Il terzo complice, ritenuto responsabile della logistica e della fuga, avrebbe agevolato la loro sparizione.

Le indagini: videosorveglianza decisiva

Grazie alla tempestiva collaborazione tra Carabinieri e Polizia di Stato, le indagini sono state avviate subito dopo il colpo.

L'analisi delle immagini di videosorveglianza, sia del comune che di altri esercizi commerciali della zona, ha svolto un ruolo cruciale nel ricostruire la dinamica del reato.

I filmati hanno permesso di individuare i movimenti dei tre giovani prima e dopo il colpo.

Il trio è stato immortalato mentre perlustrava la zona, per poi cambiarsi d’abito e far rientro, in due, nei pressi del supermercato.

Dopo la rapina, gli indagati hanno abbandonato, lungo il tragitto, sia gli abiti utilizzati sia il coltello impiegato per minacciare la cassiera.

Gli oggetti sono stati ritrovati il giorno successivo dagli investigatori, fornendo ulteriori elementi utili per l'identificazione.

Gli arresti e le accuse

I dettagli raccolti durante l’indagine hanno condotto all’arresto dei tre giovani, ritenuti i presunti responsabili del colpo.

Le autorità hanno sottolineato come la sinergia tra i reparti delle forze dell’ordine abbia consentito di risolvere rapidamente il caso, restituendo un senso di sicurezza alla comunità locale.

Sicurezza e prevenzione

Il caso ha riacceso il dibattito sulla sicurezza urbana e sull'importanza della videosorveglianza come strumento di prevenzione e contrasto ai crimini.

I residenti di Castrovillari si sono detti rassicurati dall’operato delle forze dell’ordine, ma auspicano un rafforzamento dei controlli sul territorio per evitare il ripetersi di episodi simili.

