Reggio Calabria: Al via il Museo del Mare, approvato il progetto esecutivo

Reggio Calabria: Via libera al progetto esecutivo del Museo del Mare

La Giunta comunale approva il "Lotto 0". Assessore Romeo: “Inizia una fase storica per la città”

La Giunta comunale di Reggio Calabria ha dato il via libera definitivo al progetto esecutivo del "Lotto 0" del Museo del Mare. Si tratta di un passaggio fondamentale che segna l’ultimo atto amministrativo prima dell'avvio dei lavori. A dichiararlo è stato l’assessore Carmelo Romeo, delegato alla realizzazione dell’opera.

Avvio del cantiere e sopralluoghi preliminari

"Questo passaggio rappresenta l’ultimo step burocratico prima della sottoscrizione del contratto con la ditta Cobar spa, che avvierà ufficialmente il cantiere", ha spiegato Romeo. L’assessore ha inoltre sottolineato che, nelle settimane precedenti, sono stati effettuati diversi incontri con la ditta appaltatrice e un sopralluogo con i progettisti dello studio Zaha Hadid, responsabili della direzione dei lavori.

Il "Lotto 0" prevede interventi preliminari come opere a mare, recinzioni e attività propedeutiche alla costruzione vera e propria. “Questo segna l'inizio concreto di una delle opere pubbliche più significative mai realizzate in Calabria”, ha aggiunto Romeo.

Un progetto di rilievo strategico

L’assessore Romeo ha descritto il Museo del Mare come un tassello cruciale in una visione strategica più ampia. “Non si tratta di un'opera isolata, ma di un progetto integrato che si inserisce in un piano di valorizzazione dell’intero fronte mare cittadino. Da Catona a Pellaro, passando per il Tempietto, il Lido comunale e il Parco urbano di Pentimele, ogni intervento è volto a rafforzare il rapporto tra la città e il mare”.

Tra le opere già avviate, Romeo ha ricordato il lungomare di Catona e il "Parco del vento" di Pellaro, che rappresentano due dei poli principali di questa strategia di sviluppo territoriale.

La visione dell'Amministrazione comunale

L’intervento sul Museo del Mare rappresenta, nelle parole dell’assessore, “la ciliegina sulla torta” per l'Amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà. L’obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio naturalistico e culturale del territorio, rendendo il mare il fulcro delle attività cittadine. “Questa opera – ha concluso Romeo – è un simbolo del rilancio di Reggio Calabria, un progetto che parla di futuro e di connessione con il nostro ambiente”.

Prossimi passi

Il prossimo step sarà la firma del contratto con la ditta esecutrice, che sancirà l’inizio ufficiale dei lavori. Per Reggio Calabria, il Museo del Mare non sarà solo un’attrazione architettonica, ma anche un volano economico e turistico, con potenzialità di sviluppo per l’intera regione.