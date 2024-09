Reggio Live Fest 2024: in migliaia stregati da Goran Bregovic. E stasera gran finale con lio, fiat 131 e Fedez!

Attesissimo al Reggio Live Fest, Goran Bregovich ha fatto un pieno di pubblico ed entusiasmo! Evento nell’evento, il mitico musicista e compositore balcanico celebre in tutto il mondo, nella sesta serata del grande Festival diretto da Ruggero Pegna ha regalato alle migliaia di persone arrivate da tutta la regione sul Lungomare Italo Falcomatà un concerto entusiasmante e spettacolare. Arrivato a Reggio direttamente da Parigi, dove risiede, per questa unica data in Italia, ha incantato con il suo originalissimo live, capace di fondere le armonie della vocalità bulgara, le sonorità del folklore slavo, la polifonia sacra ortodossa e le pulsazioni del rock moderno. Affiancato dall’ormai mitica Wedding and Funeral Band, strumentisti cresciuti nella tradizione gitana, capaci di portare in scena un melting pot di stili e generi coinvolgenti, ha trascinato Reggio in un contagioso clima di entusiasmo e di dolce trance collettiva.

Tutti a saltare e ballare con brani storici come Ederlizi, Mesecina, In The Death Car, fino alla sua immancabile versione di Bella Ciao e alla travolgente Kalashnikov, con cui ha chiuso l’eccezionale e indimenticabile concerto, pieno di contaminazioni, citazioni artistiche, messaggi di pace. Magnifici i caratteristici musicisti e suoni tipici della sua Wedding and Funeral Band, band gitana di fiati composta da Muharem Redžepi, goc (grancassa tradizionale) e voce, Bokan Stankovic, prima tromba, Dragic Velickovic, seconda tromba, Stojan Dimov, sax e clarinetto, Aleksandar Rajkovic, primo trombone e glockenspiel, Milos Mihajlovic, secondo trombone, Ludmila Radkova Trajkova, Daniela Radkova e Aleksandrova, voci bulgare. Lo show che Goran Bregović ha portato al Reggio Live Fest è stato un mix dei suoi storici successi e brani tratti dai suoi album recenti. Al termine, una lunga ovazione ha fatto vibrare l’intero Lungomare, commuovendo anche lo stesso artista. “Sono contento che la mia musica vi è piaciuta”, il saluto finale con tanto di inchino davanti ad un pubblico in visibilio.

Dopo i live di Valerio Lundini e i Vazzanikki, Ron, Matthew Lee, Max Gazzè & Calabria Orchestra, Paolo Belli Big Band, Goran Bregovic e & Wedding and Funeral band, il Reggio Live Fest si chiude questa sera in allegria con la grande festa finale rivolta al pubblico giovanile che trasformerà il Lungomare in una immensa discoteca. La serata sarà aperta alle 21:00 dal preshow di Studio54 Network, poi saliranno sull’imponente palcoscenico il reggino Lio (Domenico Lione), secondo e Premio della Critica a Castrocaro, il dj set di Fiat131 (il cosentino Alfredo Bruno), protagonista di X Factor e, in conclusione, il dj set di Fedez, il celebre rapper e personaggio televisivo, al contempo, tra i più discussi e amati, al centro della polemica aperta da alcuni preti reggini per la concomitante Festività religiosa.

“Sarà una festa di musica per tanti ragazzi – concordano Pegna e il sindaco Giuseppe Falcomatà, che ha voluto sostenere il progetto con i due Enti che presiede - la polemica ha dato risalto nazionale ad un progetto importante ed ora parleranno la musica e il sicuro entusiasmo di migliaia di giovani.”. Promoter e Sindaco nei prossimi giorni terranno una conferenza stampa conclusiva per tirare le somme e iniziare il percorso per le prossime edizioni.

Il Reggio Live Fest è un progetto della Show Net srl, realizzato con il contributo di Regione Calabria per il brand Calabria Straordinaria(Poc Calabria 2014 – 2020, Fondo Unico Nazionale per lo Spettacolo), Città Metropolitana e Comune di Reggio Calabria (Fondi Metroplus e Città Medie Sud 21/27 distretto culturale e turistico di Reggio).