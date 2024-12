Revisione del codice della strada: al via le nuove regole per patente, autovelox e monopattini

La revisione del Codice della Strada: cosa cambia dal 14 dicembre 2024

Il 14 dicembre 2024 segnerà una svolta importante per la sicurezza stradale in Italia, con l'entrata in vigore del nuovo Codice della Strada introdotto dalla legge 25 novembre 2024, n. 177. Questo aggiornamento legislativo porta significative novità in tema di prevenzione, controllo e sanzioni per gli automobilisti e non solo. Di seguito, analizziamo i principali cambiamenti.

Tolleranza zero contro l'abuso di alcol e droghe alla guida

Una delle modifiche più rilevanti riguarda l'introduzione di misure ancora più stringenti per chi guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. In particolare:

- Obbligo di installare il dispositivo alcolock (blocco del motore se rilevato un tasso alcolemico elevato) per i conducenti con limitazioni (codici patente 68 e 69).

- Sospensioni prolungate della patente per i trasgressori.

- Aumento delle sanzioni amministrative e penali per chi altera o manomette i dispositivi di sicurezza.

#### Maggiori restrizioni per i neopatentati

I giovani alla guida saranno soggetti a regole più severe nei primi tre anni dal conseguimento della patente. Queste prevedono limiti più stringenti in termini di velocità e tolleranza zero per l'assunzione di alcol.

#### Sanzioni più pesanti per l'uso del cellulare al volante

Con l'obiettivo di ridurre le distrazioni alla guida, il nuovo Codice introduce:

- Multe più salate per chi usa lo smartphone mentre guida.

- Sospensioni brevi della patente come deterrente immediato.

#### Regolamentazione degli autovelox

Per contrastare gli abusi e garantire maggiore trasparenza, saranno applicate nuove regole per l’installazione e l’utilizzo degli autovelox, con l'obiettivo di prevenire il contenzioso tra cittadini e autorità.

#### Normative per monopattini elettrici

Sempre più presenti nelle città italiane, i monopattini elettrici saranno soggetti a normative più precise. Tra le novità spiccano l’obbligo di:

- Indossare il casco per tutti i conducenti.

- Dotare i mezzi di luci e segnalatori acustici obbligatori.

- Circolare solo in aree appositamente designate.

#### Tutela dei ciclisti e protezione degli animali

Il nuovo Codice dedica particolare attenzione alla sicurezza dei ciclisti, introducendo:

- Penalità più severe per chi non rispetta la distanza di sicurezza.

- Maggiori controlli sui veicoli nei pressi delle piste ciclabili.

Inoltre, sono state inasprite le pene per l’abbandono di animali, con conseguenze particolarmente gravi per chi causa incidenti stradali.

### Una riforma che guarda al futuro

Con l'entrata in vigore del nuovo Codice della Strada, il legislatore punta a garantire strade più sicure e a promuovere comportamenti responsabili. Alcuni dettagli operativi, tuttavia, saranno definiti attraverso successivi decreti ministeriali.

#### Perché questa riforma è importante

Questa revisione non è solo un aggiornamento normativo, ma un passo significativo verso una maggiore sicurezza e consapevolezza degli utenti della strada. Con l'introduzione di strumenti tecnologici avanzati, controlli più severi e sanzioni dissuasive, l'Italia si allinea ai migliori standard europei in materia di mobilità sostenibile e sicurezza stradale.