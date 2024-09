Rex Orange County è disponibile il nuovo album “The Alexander Technique”

È disponibile in fisico e in digitale “THE ALEXANDER TECHNIQUE”, il nuovo album del giovane talento britannico che ha incantato il mondo con il suo sound tra jazz, hip hop e bedroom pop REX ORANGE COUNTY.

L’uscita dell’album è stata anticipata dai brani “ALEXANDER”, “GUITAR SONG”, “THE TABLE” e dal nuovo singolo “2008”, che rappresenta al meglio l'essenza dell'intero progetto.

L'album “THE ALEXANDER TECHNIQUE” è stato interamente prodotto dallo stesso Rex insieme a Teo Halm (Rosalía, SZA, Beyoncé), Jim Reed, membro della touring band di Rex Orange County fin dagli esordi.

Il disco prende il nome da una pratica terapeutica in cui il dolore alla schiena viene trattato per affrontare problemi di salute più profondi. Questo titolo è appropriato per l'album più diretto di Rex fino ad oggi, nato come un semplice esercizio per espandere la sua scrittura, ma che si è trasformato nel suo lavoro più aperto e intimo. Riducendo il suo sound a una miscela scheletrica di R&B e indie-folk, pur mantenendo la rigogliosità orchestrale che è diventata il suo marchio di fabbrica, “The Alexander Technique” segna l'inizio del secondo atto della carriera di Rex Orange County: un nuovo capitolo in cui si mette a nudo, per quanto doloroso possa essere.

«“The Alexander Technique” è uno sguardo su me stesso e sulle mie esperienze degli ultimi anni, quasi un diario» dichiara Rex.

Più lungo di qualsiasi altro progetto che abbia mai realizzato e più vario dal punto di vista musicale, “The Alexander Technique” è stato realizzato nell'arco di alcuni anni, iniziato prima e terminato dopo “WHO CARES?” del 2022; ascoltarlo è come vedere un artista crescere in tempo reale e affrontare tutti i dolori di crescita che ne conseguono. «Ho fatto molte canzoni d'amore nel corso degli anni, e mi sembra che questa sia la prima volta che cerco di fare un progetto su tutto ciò che riguarda la vita. Nella mia mente, è esattamente quello che ho sempre voluto fare».

Di seguito la tracklist di “The Alexander Technique”:

1. Alexander

2. Guitar Song

3. 2008

4. Therapy

5. 4 In The Morning

6. Jealousy

7. The Table

8. Pure

9. One of These Days

10. Carrera

11. Much Too Much

12. Sliding Doors

13. Lost For Words

14. Look Me In The Eyes featuring James Blake

15. New Years

16. Finally

Rex Orange County:

Instagram | Youtube | X (Twitter)