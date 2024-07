Richiesta sospensione e rimodulazione bando di selezione ad evidenza pubblica - SGH

(Riceviamo e pubblichiamo) Spett.le Regione Calabria Assessore ai Trasporti e Terzo Settore c.a. Dr.ssa Emma Staine

Spett.le Assessore,

la scrivente segreteria nazionale, con la presente nota, intende volerla mettere a conoscenza di una situazione

incresciosa, generata da S.A.CAL. GH, con l’emanazione del bando di selezione ad evidenza pubblica, del 20 marzo c.a., per

"l'individuazione di lavoratori stagionali 2024”.



Premesso che:

➢ il supporto fornito dai cosiddetti lavoratori stagionali, rappresenta essere una condizione indispensabile e

necessaria durante i periodi stabiliti dal CCNL di riferimento, per dare sostegno alla forza lavoro esistente,

presso le infrastrutture del reticolo aeroportuale, nonché a garanzia del regolare espletamento delle attività,

assicurando, in tal modo, la continua operatività del settore, consentendo, al tempo stesso, la fruizione delle ferie

continuative a tutti coloro i quali ne hanno già acquisito il diritto secondo la normativa vigente;

➢ la prestazione lavorativa che qui ci occupa è improcrastinabile durante alcuni periodi dell’anno e, la S.A.CAL.

GH avrebbe dovuto attuare un piano d’azione tempestivo in relazione all’organico già ridotto, soprattutto in

previsione della “summer”, che avrà inizio in data 27.04.2024;

➢ i criteri di individuazione delle risorse dovrebbero tener conto, non solo delle effettive competenze degli

operatori richiesti, ma anche della loro esperienza pregressa, non limitandola ad un lasso temporale

arbitrariamente stabilito;

➢ il bando emanato presenta:

1. requisiti discriminatori;

2. non garantisce la dovuta continuità operativa ai lavoratori precedentemente formati ed impiegati;

3. non riconosce eventuale diritto di precedenza per il loro graduale e definitivo inserimento;

4. il rischio di alienare un ulteriore diritto, a tutti coloro i quali negli anni passati hanno già operato nella

condizione di lavoratori precari;

➢ riguardo al requisito discriminatorio, merita di essere attenzionato l’esclusione dalla partecipazione per “aver

rifiutato nel corso del 2023 una proposta di contratto stagionale da SGH dopo essersi candidati e posizionati

utilmente”.



Pertanto, il bando 2024 presenta alcuni criteri di selezione contestabili, perché discriminanti ed illegittimi, in quanto

lascia ingiustamente esclusi dalla graduatoria tanti lavoratori che negli anni hanno maturato esperienza, conoscenza e

preparazione.



Per i motivi già indicati, l’Or.S.A. Trasporto Aereo, chiede, un Suo pronto intervento in qualità di Assessore ai Trasporti,

ma anche al Terzo Settore, presso S.A.CAL. GH, affinché possa voler entrare nel merito della questione sollevata,

valutandone opportunamente i contenuti di quanto dichiarato e, denunciato dalla scrivente segreteria nazionale, la quale,

chiede la sospensione bando di selezione, con effetto immediato e, la rimodulazione dello stesso, secondo l’utilizzo di

criteri che non ledano i diritti dei possibili partecipanti, al fine di poter reperire le migliori risorse presenti sul territorio.

In attesa di un sollecito riscontro, si porgono Distinti Saluti.



Il segretario nazionale

Luciano Amodeo