Rimessa in Libertà l'Ex Direttrice del Carcere di Catanzaro e l'Ex Comandante della Polizia Penitenziaria

CATANZARO – Dopo le recenti deliberazioni del Tribunale del riesame di Catanzaro, Angela Paravati, 59 anni, ex direttrice del carcere catanzarese e Simona Poli, 48 anni, ex comandante della polizia penitenziaria, hanno riacquistato la libertà. Entrambe erano coinvolte nell'operazione Open Gates, sotto accuse che spaziavano da concorso esterno in associazione per delinquere fino a corruzione.

Il collegio giudicante, presieduto da Mariarosaria Migliarino e composto dai giudici Roberta Cafiero e Andrea Oderno, ha revocato l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP. Tuttavia, si sottolinea che restano fermi gli indizi di gravità per altre accuse. Le indagate, difese dagli avvocati Francesco Iacopino e Salvatore Staiano, hanno ricevuto anche la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio per la durata di un anno.

Secondo le accuse mosse, Paravati e Poli avrebbero facilitato le attività illecite di due gruppi criminali formatisi all'interno dell'istituzione penitenziaria, contribuendo alla distribuzione di sostanze stupefacenti e al traffico di telefonini e sim card. Difesa e accusa hanno offerto narrazioni contrastanti, con la difesa che sostiene le segnalazioni di comportamenti illeciti da parte delle indagate nei confronti di altri attualmente sotto indagine.

Le dinamiche di questo caso continuano a svilupparsi e il dibattito pubblico sul sistema penitenziario e la corruzione interna resta più acceso che mai.