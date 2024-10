Riserva Regionale Valli Cupe: La Regione Calabria sblocca 100.000 euro in favore del Comune di Sersale dopo anni di attesa

Finalmente verranno erogati dalla Regione Calabria ed in favore del Comune di Sersale, quale Ente capofila dell'Associazione del Comuni di Sersale, Cerva e Zagarise, il contributo pari ad 100.000,00 euro, stanziato nel bilancio regionale per la gestione della Riserva Regionale Valli Cupe.

La vicenda risale al dicembre 2023, difatti dopo alcuni anni, la gestione della Riserva Naturale – fino a quel momento affidata a Legambiente – veniva affidata alla associazione dei Comuni che ne aveva fatto richiesta, in forza della nuova normativa regionale.

Ciò nonostante a causa di un empasse, tra il Dipartimento del Territorio e della Tutela dell’Ambiente ed il Dipartimento Economia e Finanze, sulla corretta interpretazione della norma, l’erogazione delle risorse stanziate era rimasta bloccata per lungo tempo ed il relativo contributo di € 100.000,00 restava ancora destinato sul capitolo di bilancio in favore di Legambiente.

In ragione di ciò il Consigliere Regionale Antonello Talerico presentava nel mese di agosto 2024 una formale interrogazione ai Dipartimenti interessati, approfondendo la vicenda grazie anche all’intervento del direttore generale del dipartimento economia e finanze della Regione Calabria, dott. Filippo De Cello, individuando la soluzione poi accolta dalla Giunta regionale, che così ha attribuito al Comune di Sersale il contributo che era stato “perso” da qualche anno.

Questo stanziamento rappresenta un contributo fondamentale per sostenere le attività della riserva e rafforza il ruolo degli enti locali nella tutela dell'ambiente, specie per quei Comuni montani che spesso non trovano la giusta valorizzazione.

Il Consigliere Regionale Talerico ha preannunciato altresì che nei prossimi giorni riferirà di talune novità sul finanziamento di circa 1 milione di euro per la strada Sersale -Buturo.