Rissa in centro a Lamezia Terme: scontro tra Rom e Cinesi, un ferito

LAMEZIA TERME - Un violento scontro è avvenuto in serata nel cuore di Lamezia Terme, coinvolgendo cittadini di etnia rom e cinesi.



La rissa si è scatenata nei pressi di un esercizio commerciale gestito da cittadini cinesi.



Secondo le prime informazioni, durante il tumulto, un uomo di nazionalità cinese è rimasto ferito.

Ferito soccorso dal 118

L'uomo, colpito nel corso della lite, è stato prontamente soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato al più vicino ospedale per le cure necessarie.



Le sue condizioni al momento non destano particolare preoccupazione, ma rimane sotto osservazione.

Le forze dell'ordine sul posto

Sul luogo della rissa sono intervenute tempestivamente le forze dell'ordine, tra cui Carabinieri, Polizia Locale e Guardia di Finanza, che stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili.



Alcuni protagonisti dello scontro sono stati già fermati e identificati, mentre altri, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero riusciti a fuggire.

Indagini in corso

Le autorità stanno ora cercando di fare chiarezza sulle cause che hanno scatenato il violento scontro tra i due gruppi.



Al momento, non è chiaro se la lite sia partita per motivi personali o se ci siano altre ragioni dietro l'escalation di violenza.



I filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona potrebbero essere decisivi per ricostruire l'accaduto e individuare ulteriori coinvolti.

Sicurezza e tensioni in città

L’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nel centro cittadino di Lamezia Terme, un’area già interessata in passato da episodi di microcriminalità.



Le autorità locali hanno rassicurato la popolazione, dichiarando che saranno intensificati i controlli nelle aree più frequentate per prevenire ulteriori episodi di violenza.