Roccelletta di Borgia: (Aggiornamento) le famiglie della "Baia dei Canonici" soffocate dall'immondizia - I dettagli

Roccelletta di Borgia: le famiglie della "Baia dei Canonici" soffocate dall'immondizia. Disservizi continui nel sistema di raccolta rifiuti

ROCCELLETTA DI BORGIA – Un grido di aiuto si leva dal residence "Baia dei Canonici", un'oasi residenziale che, da settimane, si trova a dover fronteggiare una situazione intollerabile: il mancato e disorganizzato servizio di raccolta rifiuti.

Le famiglie residenti, costrette a vivere tra sacchi di immondizia e odori insopportabili, esprimono tutta la loro esasperazione di fronte a una gestione che definiscono fallimentare.

La situazione ha raggiunto il culmine nei mesi estivi, quando, durante tutto il mese di agosto, nessun operatore è passato per la raccolta dei rifiuti.

I cassonetti, ormai stracolmi, si sono trasformati in una vera e propria discarica a cielo aperto, costringendo i residenti a vivere in un ambiente malsano, invaso da odori nauseanti e preoccupanti presenze di insetti e ratti.

"A fine agosto sembrava di vivere in una discarica," racconta un residente con amarezza. "Non c'era modo di uscire di casa senza imbatterci in cumuli di spazzatura ammassata ovunque. Abbiamo chiamato più volte il servizio di raccolta, ma nulla è stato fatto fino ai primi di settembre."

A settembre, infatti, gli operatori sono finalmente giunti sul posto. Tuttavia, il sollievo per i residenti è durato poco. "Hanno svuotato solo i sacchi intorno ai cassonetti, lasciando i contenitori pieni fino all’orlo," continua a raccontare un altro abitante del residence. "Non è stata una vera e propria pulizia, e in pochi giorni ci siamo ritrovati di nuovo immersi nella sporcizia."

Il copione si è ripetuto anche ai primi di ottobre, con lo stesso servizio di raccolta che ha rimosso solo i rifiuti esterni ai cassonetti, lasciando quelli interni stracolmi. "Sembra che ci prendano in giro," afferma un’altra residente. "Paghiamo per un servizio che viene svolto solo in parte, lasciandoci vivere nell’immondizia."

Il sentimento di frustrazione tra i residenti cresce di giorno in giorno.

Le famiglie denunciano un disinteresse totale da parte delle autorità e dell’azienda incaricata della raccolta, che continuano a ignorare la gravità della situazione.

In gioco non c'è solo la vivibilità del residence, ma anche la salute pubblica.

Le richieste di intervento da parte dei residenti si fanno sempre più pressanti. "Non chiediamo la luna, vogliamo solo poter vivere in un ambiente pulito e sicuro," concludono.

Ma, a oggi, la risposta delle autorità sembra tardare, mentre la "Baia dei Canonici" continua a sprofondare sotto il peso dei suoi rifiuti.

Aggiornamento: questa mattina 04 ottobre alle ore 05,19 è intervenuto prontamente il Comune per affrontare la situazione. Come si evince dalle foto, tutto è stato ripulito e i residenti sperano che il servizio continui a essere svolto regolarmente.