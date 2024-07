Incendio Vieste: evacuazione di residence, turisti da trasferire anche via mare

VIESTE (FG), 24 LUG. - A causa dell'avanzamento dell'incendio che sta interessando il bosco sovrastante baia San Felice a Vieste, è stata disposta l'evacuazione preventiva della vicina Baia dei Campi, una struttura ricettiva che ospita circa 1200 persone.

Operazioni di Soccorso in Corso

I vigili del fuoco, con il supporto di due canadair e un elicottero, sono impegnati nelle operazioni di spegnimento delle fiamme, mentre i mezzi da terra operano per contenere l'incendio. Le fiamme, alimentate dal forte vento, si sono sviluppate in una zona impervia, avanzando rapidamente verso la struttura ricettiva.

Evacuazione dei Turisti

Per garantire la sicurezza dei turisti, è stata organizzata un'evacuazione via mare per coloro che non dispongono di un'automobile. I turisti sono stati trasportati a bordo di barche e ospitati in una palestra messa a disposizione dal comune di Vieste. Il sindaco Giuseppe Nobiletti, presente sul posto fin dalle prime ore del mattino, ha dichiarato che ulteriori turisti saranno ospitati nella struttura di Pugnochiuso, che ha offerto la sua disponibilità.

Dettagli logistici

Baia dei Campi si trova a circa un chilometro dal punto in cui si è sviluppato l'incendio. Le autorità locali stanno monitorando costantemente la situazione per garantire la sicurezza e il benessere di tutti i turisti coinvolti.