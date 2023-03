Romanzo a puntate di Walter Perri. Capitolo 7 “Le illusioni”

“Olga, dai!… Stia attenta che gli spaghetti non scuocino!…Mi raccomando!… Per me potrebbero andare anche bene ma a Giulia piacciono molto al dente!… Si prepari a scolarli!…. “Ma Enzo, dai! Almeno il tempo indicato sulla confezione!”… “No Olga!… Li scoli un paio di minuti prima e sbrighiamoci a finire d’apparecchiare…. Giulia sarà qui a momenti!…. “Enzo! Ma perché tutta questa fretta? … Avremmo dovuto aspettare che arrivasse Giulia prima di buttarli giù!… Cosi rischiamo che si raffreddino!… Non verranno bene!”… “Sciocchezze, Giulia starà parcheggiando l’auto!… Procediamo Olga, scoliamo gli spaghetti!… Il sughetto si è ritirato al punto giusto! Verrà una vera bontà! Ecco, condisca pure la pasta Olga… Questione di secondi e Giulia sarà con noi! Non vedo l’ora di averla a tavola con me…

E’ da tanto che non mangiamo inseme… Lei è sempre di fretta, di corsa… con il suo lavoro che non le lascia un momento per sé… Dai Olga, impiattiamo e sediamoci a tavola… Vedrà che bella sorpresa faremo a Giulia!… Apra la cantinetta e prenda una bottiglia di vino! Stasera, voglio essere allegro!… Olga, mi raccomando: stasera nessuna conversazione malinconica o complicata… stasera voglio sentire parlare solo Giulia! Ho tanto bisogno del suo calore e delle sue parole! … Il telefono!… proprio adesso!… Chissà chi sarà a scocciare a quest’ora!…

Olga, risponda lei per favore … devo finire di grattugiare il parmigiano… e se chiedono di me, risponda che non ci sono… che sono uscito con amici!…. “...Enzo… è Giulia… vuole parlare con lei…. “Giulia?!… Ma cosa le sarà successo di cosi grave per non essere già qui?!… Giulia! Dimmi figlia mia!… Come? … Non vieni a cena?…. Ma cosa è accaduto?… E’ sopraggiunta una cena di lavoro?…. Va bene…. No! Non si è freddato niente! Pensa, ancora dovevamo mettere su l’acqua per la pasta… Olga si diverte a farmi perdere tempo coi suoi discorsi…. Va bene… ci sentiamo domani… passa una bella serata!….

Olga, ha sentito?”…. “Si Enzo, ho sentito… Non se la prenda… E’ logico che ci sia rimasto male… Venga a tavola… Si fredda tutto e poi non è più buono….. “Olga…. Mi è passato l’appetito… Ora che ci penso a pranzo oggi ho esagerato un po'… Mi sento ancora un peso qui allo stomaco… è meglio che non mangi nulla e vada piuttosto a letto con una tazza di latte… lei si sieda a tavola e mangi tranquillamente”…. “Enzo, la prego… anche se non vuole più mangiare, si sieda a tavola con me…. Guardi che mi offendo se non lo fa!”…. “E va bene… Eccomi qui….

Sa Olga… in effetti ci sono rimasto male… ero molto entusiasta dell’idea di mangiare dopo tanto tempo assieme a mia figlia…. Lei si sarà accorta della mia frenesia… non avevo messo in conto questa delusione… è una piccola delusione, d’accordo… ma mi ha fatto male… mi ha ricordato ad un tratto e tutte insieme, le tante vicende della mia vita che sono finite con una delusione… Di delusioni ne ho prese tante Olga, sa?…. Del resto, chi è che non è mai rimasto deluso da qualcuno, da qualcosa? Non che il fatto di stasera mi faccia provare risentimento verso Giulia!… Lei è sempre la mia bambina e vorrei essere più giovane per poterla meglio aiutare e sorreggere nei suoi momenti di sconforto, che ho percepito essere stati tanti… La vedo sempre così pensosa… Sono preoccupato per una contentezza che, comunque mi sforzi, non riesco a leggerle negli occhi”….

“Enzo, Lei è una persona migliore di quello che pensa… me ne sono accorta quasi da subito… non deve vivere con questi dissidi…. Un padre, una madre, possono fare per i figli sino ad un certo punto… da lì in poi, se hanno una Fede, possono solo pregare per loro… Circa le delusioni che la vita ci propina, non mi dica nulla… ne so purtroppo qualcosa anch’io…. Io ho una mia teoria”…. “Sentiamo Olga, che Lei in fatto di teorie mi sembra molto ben fornita”…. “Enzo!… scusi la risata!… Ecco… io ho sempre pensato che le delusioni siano una sorta di necessità esistenziale… insomma una cosa da subire per esistere e resistere nella vita”…. “Ma Olga come può essere?… Come si può dare una giustificazione esistenziale ad un elemento di frustrazione e malessere vitale?”…. “Ci pensi Enzo, perché ci sia una delusione, è necessario che prima ci sia stata un’illusione….

Una previsione certa che nel futuro a noi più vicino accadrà qualcosa che aspettiamo che accada…. Ad esempio che la persona che amiamo si innamori a sua volta di noi oppure che quella domanda di lavoro che abbiamo fatto sia accolta… Ecco Enzo, queste propensioni ci aiutano a vivere, ad andare avanti…. Le illusioni sono i chiodi da alpinismo che ci servono per scalare questa montagna che si chiama vita… se non ci fossero, non proveremmo nessun interesse per il futuro… vivremmo, si…. Ma in un presente grigio e senza stimoli… Le delusioni vanno quindi accettate… costituiscono il prezzo da pagare per una vita di proiezione oltre i confini di una vita altrimenti intrisa di grigiore”… “Olga… lei non mi deve fare questi discorsi alle nove e mezzo di sera… Io sono vecchio, mi fisso… e poi la notte non dormo…. Mi alzo, mi metto a girare per casa e magari…. Disturbo anche lei!….

Comunque, voglio dirle che sto cominciando ad apprezzare molto la sua compagnia…. Con Lei, a quanto pare, non si rischia mai di cadere nella banalità…. Da giovane ci tenevo molto a questa circostanza… poi invecchiando…. Sa… ogni giorno è una conquista e non si può stare attenti ai particolari… Comunque domani mi farò sentire da Giulia! Non deve più darmi le buche… Poi vorrei cercare di sentire Salvo…. Questo figlio mi preoccupa ancora di più che Giulia…. Lei qualcosa me la racconta ma lui…. Le poche volte che lo sento mi dice sempre che va tutto bene…. Ma io so che non è così…. Devo riuscire a convincerlo a venire giù per un po'… tra poco sarà Pasqua… sarebbe una gran bella cosa! Olga… per oggi credo basti così… La gradisce una tisana rilassante?”…. “Certo Enzo, grazie”…. -





Walter Perri

