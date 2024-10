Ruby Ter, la Cassazione ordina il processo d'appello per corruzione: coinvolte anche le Olgettine

MILANO - La Cassazione ha deciso di disporre un nuovo processo d'appello a Milano nell'ambito del procedimento Ruby Ter, coinvolgendo ventidue imputati. Tra questi, vi sono le celebri "Olgettine", le ragazze ospiti delle serate organizzate ad Arcore, tra cui figura Karima El Mahroug, meglio conosciuta come Ruby. L'accusa principale riguarda la corruzione in atti giudiziari, mentre è stata dichiarata prescritta l'accusa di falsa testimonianza per tutti gli imputati.

Il contesto legale

In primo grado, gli imputati erano stati assolti, con le assoluzioni spiegate dalla settima sezione penale del Tribunale di Milano. La questione ruotava intorno alla natura giuridica delle ex Olgettine, che avevano testimoniato più di dieci anni fa come semplici testimoni nel caso Ruby.

Nonostante l'assoluzione in primo grado, la Procura di Milano ha deciso di presentare direttamente ricorso in Cassazione, bypassando l'appello. La sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha dunque ordinato un nuovo processo d'appello, con una decisione presa dopo due ore di camera di consiglio.

Luca Risso e l'accusa di riciclaggio

Un elemento di spicco è il caso di Luca Risso, all'epoca dei fatti fidanzato di Ruby. Risso era stato accusato di riciclaggio, ma la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, facendo cadere l'accusa.

Coinvolgimento delle Olgettine e il futuro del processo

Le ventidue posizioni degli imputati, inclusa quella delle Olgettine, ora verranno vagliate nuovamente dai giudici d'appello di Milano. La vicenda, che ha suscitato interesse mediatico sin dal suo inizio, continua a essere al centro dell'attenzione, con nuovi sviluppi attesi nel corso del prossimo processo. (Ansa)