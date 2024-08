Salute. Vaiolo delle Scimmie: allerta a livello Globale per la variante Clade 1, siamo pronti in Italia?

Vaiolo delle scimmie: primo caso della variante clade 1 in svezia, allerta a livello globale

STOCCOLMA, 15 AGOSTO 2024 — La Svezia ha recentemente confermato il primo caso di vaiolo delle scimmie causato dalla variante Clade 1 al di fuori del continente africano. L'Agenzia Svedese per la Sanità Pubblica ha annunciato la diagnosi, ponendo fine a un'apparente tranquillità globale riguardo questa variante del virus. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) aveva già dichiarato un'emergenza sanitaria globale il giorno precedente, in seguito all'identificazione della variante più pericolosa del virus.

Secondo l'Agenzia, il paziente, residente a Stoccolma, è stato prontamente isolato e sono state avviate le indagini epidemiologiche per tracciare eventuali contatti e contenere la diffusione della malattia.

Le autorità sanitarie svedesi: "siamo preparati"

Il Ministro della Salute svedese, Jakob Forssmed, ha rassicurato la popolazione dichiarando che, nonostante la gravità della situazione, il rischio di infezione per il pubblico generale rimane basso. "Siamo ben preparati e i servizi sanitari dispongono di procedure adeguate. Si tratta di una malattia conosciuta, per la quale esistono vaccini già in nostro possesso," ha affermato Forssmed durante una conferenza stampa, come riportato dall'agenzia svedese TT.

L'Esperto Italiano: "necessario vigilare senza allarmismi"

In Italia, il professor Matteo Bassetti, direttore del reparto di malattie infettive dell'ospedale policlinico San Martino di Genova, ha invitato alla calma ma anche alla vigilanza. "Non è il momento di fare allarmismi, ma dobbiamo prepararci seriamente al problema," ha dichiarato Bassetti all'ANSA. "I test sono già disponibili, gli stessi utilizzati nel 2022, ma è cruciale effettuare diagnosi precoci, poiché questa variante è più grave e virulenta."

Bassetti ha sottolineato un cambiamento significativo nell'epidemiologia del vaiolo delle scimmie con l'arrivo della variante Clade 1. "Questa variante non riguarda più solo persone a rischio specifico, ma ha allargato il suo spettro di diffusione, colpendo un numero maggiore di soggetti."

Conclusioni e raccomandazioni

Con la Svezia che diventa il primo paese al di fuori dell'Africa a rilevare un caso della variante Clade 1 del vaiolo delle scimmie, è fondamentale sensibilizzare la comunità internazionale. "Non si tratta più di un problema confinato alla Repubblica Popolare del Congo," ha concluso Bassetti, sottolineando la necessità di un approccio globale alla gestione e alla prevenzione della malattia.