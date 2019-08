Salvini, taglio parlamentari? Così poi non si vota

PESCARA, 8 AGOSTO - "Approvare prima la riforma per il taglio dei parlamentari come chiede Di Maio? Così poi non si vota - risponde Matteo Salvini da Pescara -. Se passa questa legge non si va più a votare, tanta gente che ha paura di non essere rieletta userà nei prossimi giorni qualsiasi mezzo per mantenersi la poltrona ancora a lungo. Tempo scaduto".