Sanità Veneto, il 25 gennaio a Trecenta il convegno “Quale sicurezza sulla scena di un intervento”.  Bonapace (UGL Salute): <<Momento di confronto sull’emergenza-urgenza>>

“Quale sicurezza sulla scena di un intervento” è il tema del convegno che si terrà il prossimo 25 gennaio presso il teatro di Trecenta in provincia di Rovigo.



<<L’incontro e confronto con i lavoratori e volontari impiegati nel servizio di emergenza-urgenza è stato pensato dal Caposala e Primario del Pronto Soccorso di Trecenta. Una proposta che è stata immediatamente avallata dalla Direzione U.L.S.S. 5 Polesana. Interverranno come relatori gli autisti soccorritori, il Direttore di C.O. 118, i Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato e la Polizia Locale. E tra i presenti ci saranno anche altri Direttori di C.O., Direttori di Pronto Soccorso e dirigenti delle varie U.L.S.S. Venete. C’è da credere che sarà una giornata densa di contenuti, testimonianze e proposte oltre 250 partecipanti per richiedere anche da tale contesto il riconoscimento a livello nazionale della figura dell’autista soccorritore.



Il Convegno sarà anche l’occasione anche per tornare a confrontarci sul drammatico tema della sicurezza degli operatori durante le operazioni di soccorso. La UGL Salute sarà quindi presente in maniera propositiva per ribadire il suo ruolo attivo nel difendere diritti e dignità dei lavoratori dell’emergenza-urgenza>>, dichiara in una nota Davide Bonapace, coordinatore regionale veneto dell’Emergenza UGL Salute.