Sa.Spo. Atletica: medaglie e felicità a Brescia per gli Italiani FISPES

CAGLIARI, 3 LUGLIO 2024 - A contatto con i grandi campioni dell’atletica, a poche settimane dalle Paralimpiadi. Cosa potevano chiedere di più ragazze e ragazzi saspini che hanno raggiunto Brescia per partecipare ai Campionati Italiani Assoluti di Para atletica FISPES 2024? Assieme al tecnico Katia Pilia trascorrono giornate indimenticabili tra le corsie dello stadio Sanpolino Gabre Gabric dove nessuno di loro ha gareggiato invano (vedere medagliere in basso). A partire dalle donne Chiara Statzu e Cristina Sansone, due ori a testa, con la seconda che incrementa pure con un argento il primo meeting della sua giovanissima carriera: infatti agli scorsi Italiani indoor di Ancona l’adolescente cagliaritana vi aveva partecipato da fuori classifica. È solo un assaggio ma con l’impegno e gli allenamenti regolari possono arrivare ottimi responsi. Quelli che garantisce sempre la velocista/fondista marrubiese che non finisce mai di impressionare per dedizione ed entusiasmo.

Riccardo Campus da Terralba è il più prolifico tra gli uomini con un oro e due argenti. Di spicco il netto miglioramento di ben tre secondi fatto registrare nei 400 mt. Il club campidanese si scioglie dall’emozione quando vede salire sul podio più alto anche Roberto Felicino Musiu che non smette di immolarsi alla causa nonostante l’avanzamento del Parkinson. La lista si chiude con i due argenti di Massimo Salvau; l’argento e i due bronzi da parte di Fabrizio Minerba.

La comitiva sarda si è sentita a proprio agio per la presenza del presidente nazionale FISPES (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali) Sandrino Porru, padre fondatore della Sa.Spo. e del vice presidente saspino Antonio Murgia, nella fattispecie in veste di consigliere nazionale della Federazione.

Ed è proprio Porru che al momento di dare l’avvio ai giochi si è speso in parole toccanti rivolte ai protagonisti, capaci di evoluzioni incredibili. “Nell’atletica – ha rimarcato il presidente originario di Villanovafranca - non si vede la disabilità ma l’abilità di ciascuno. Questo è l’importantissimo messaggio che il paralimpismo riesce a portare grazie anche al vostro vicendevole sostegno che converge verso il bene comune”.

Non c’era ma ha fatto in modo di restare ampiamente aggiornato il presidente del sodalizio cagliaritano Luciano Lisci: “Quattordici medaglie sono davvero tante - dice – e ammiro tanto lo spirito di abnegazione da parte di Chiara, Cristina, Riccardo, Massimo, Roberto, Fabrizio e la passione che ci mette Katia, con l’intero staff tecnico, nel mantenerli competitivi durante l’intera stagione. Continuiamo a crescere con la convinzione che lo sport aiuti, soprattutto perché allenandosi in gruppo si matura non solo nelle prestazioni ma anche nello sviluppo dei rapporti umani “.

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI FISPES DI PARA ATLETICA. BRESCIA 29 – 30 GIUGNO 2024

RISULTATI

ORO:

Chiara Statzu: 400 mt (T20 F) 1: 32.07; 800 mt (T 20 F) 3: 36.75

Cristina Sansone: 400 m (T47 F) 1:20.47; 200 mt (T47 F) 36.36

Riccardo Campus: 400 m (T37 M) 1:09.97

Roberto Felicino Musiu 200 m (T71 M) 1:08.81

ARGENTO:

Cristina Sansone: 100 m (T47 F) 16.92

Riccardo Campus: 100 m (T37 M) 15.43; 200 m (T37 M) 32.69

Fabrizio Minerba: 400 m (T37 M) 1:25.40

Massimo Salvau: 100 m (T38 M) 16.53; 200 m (T38 M) 34.95

BRONZO:

Fabrizio Minerba 100 m (T37 M) 17.70; 200 m (T37 M) 36.87

PARLANO IL TECNICO PILIA, STATZU E CAMPUS

In mezzo a sessantacinque atleti super impegnati, l’allenatrice Katia Pilia è rimasta profondamente estasiata del tocco logistico dato alla manifestazione dalla società di casa ASD Rosa Running Team. È anche grazie alla cura dei dettagli che sono arrivati i risultati, a compensazione delle fatiche da trasferta, rese peraltro meno dure in quanto la convivenza nel gruppo è piacevole. Nemmeno il caldo assurdo che ha avvolto l’impianto sportivo è riuscito a togliere l’entusiasmo ai ragazzi. “L’organizzazione a parer mio è stata eccellente – ribadisce Pilia - ci si poteva spostare in totale autonomia e senza stress grazie all’utilizzo della metro”. Prosegue con l’analisi dei risultati che maggiormente l’hanno colpita: “Sono molto contenta per i riscontri di Cristina e le conferme di Chiara, entrambe sono state davvero brave. Ringrazio in particolar modo Chiara perché dà il buon esempio sia ai suoi compagni, sia a noi tecnici. Nell’ultima stagione agonistica è migliorata tantissimo nei tempi di percorrenza. Merito anche dei suoi compagni che la stimolano tantissimo. Ma merita l’encomio perché esprime determinazione, costanza e impegno, non si assenta mai, dà sempre il massimo perché ha un senso del dovere e del sacrificio fuori dal comune. E poi aspetto ancor più bello, Chiara è molto umile, incarna le caratteristiche del vero sportivo, sono onorata di aver condiviso con lei tante annate sportive”.

La campionessa internazionale dice la sua al suo rientro dalla trasferta bresciana: “Tutto è andato bene – annota Chiara Statzu - e mi sono pure divertita. Durante la due giorni di gara il bel tempo è stato assoluto protagonista; sia quello meteorologico, sia quello di gara con un buon 1:32 nei 400m, il che mi rende più che soddisfatta. Negli 800, invece, per qualche centesimo non sono riuscita a migliorare il mio personale, ma va bene così e ne sono felice lo stesso. Continuerò ad allenarmi duramente in modo da potermi migliorare sempre di più”.

Da Marrubiu a Terralba la distanza è brevissima: “Sono molto soddisfatto del risultato ottenuto nei 400 m – interviene Riccardo Campus - perché finalmente sono riuscito a scendere sotto 1:10, obiettivo a cui aspiravo da tempo. La gara è stata divertente e stimolante, perché vi hanno partecipato molti atleti. Questo mi ha permesso di dare il massimo. Il mio ritmo di gara è stato costante e i passaggi ad ogni 100 m ottimi”.

AD ANCONA SPENSIERATAMENTE

Impegni di atletica leggera anche per dieci promozionali saspini che sabato 6 e domenica 7 luglio 2024, ad Ancona, affrontano i relativi Campionati Italiani organizzati dalla locale società Anthropos – ASD Polisportiva e Culturale, in collaborazione con la FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali), presso il Campo Italico Conti. L’allegra compagnia potrà esprimersi al meglio grazie ad una triade tecnica consolidata composta da Katia Pilia, Eugenio Pitzalis e Francesco Poma. Non sarà della comitiva l’atleta Giancarlo Usai che si è infortunato a pochi giorni dall’evento.

CAMPIONATO ITALIANO PROMOZIONALE DI ATLETICA LEGGERA – ANCONA 6,7 LUGLIO 2024

ISCRITTI

Matteo Angioni: 300 metri – 150 metri – staffetta 3x 50/100/150 metri

Giuseppe Asuni: Vortex

Francesco Atzori: 50 mt – vortex – st 4x50

Matteo Farris: 80 mt – vortex – st 4x50

Francesco Gentile: 50 mt – vortex – st 4x50

Andrea Girardi: Lungo da fermo – 50 mt

Leandro Piana: 3400 mt – 150 mt - st 3x 50/100/150 metri

Edoardo Giovanni Pitzalis: 150 mt – 50 mt - st 3x 50/100/150 metri

Alessio Putzu: 80 mt – 150 mt - st 4x50

Benedetta Strazzera: 50 mt - vortex