Scandalo a Cosenza: Otto Impiegati dell'Ospedale sotto Inchiesta per Frode

Scandalo Cosenza Impiegati Ospedale Inchiesta Frode

COSENZA - In un'operazione senza precedenti, la Guardia di Finanza ha messo sotto accusa otto membri del personale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza. Questi dipendenti, tra cui figurano collaboratori amministrativi, avrebbero incassato indennità non dovute per turni di lavoro non effettuati. La manovra fraudolenta ha portato al sequestro di beni per un valore di 220mila euro, somma corrispondente ai compensi illeciti percepiti.

Le indagini, dirette dal Procuratore facente funzioni Antonio D'Alessio, e coordinate sul campo dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Cosenza con il supporto dell'Ispettorato del Lavoro e dell'INPS di Reggio Calabria, hanno portato alla luce un sistema di compensi per turni festivi, straordinari, notturni e di reperibilità totalmente inesistenti. Documentazione dettagliata e registrazioni dei badge hanno rivelato che gli indagati hanno percepito rilevanti somme per ore non lavorate, alcune delle quali durante periodi di assenza per malattia.

Il Procuratore capo di Cosenza, con la collaborazione del sostituto procuratore Antonio Bruno Tridico, ha emesso un decreto di sequestro preventivo, mirando alla confisca delle somme indebitamente percepite. Il provvedimento ha colpito i conti correnti degli indagati, nonché proprietà immobiliari e il trattamento di fine rapporto, consolidando l'azione della magistratura contro la corruzione e il malaffare nelle istituzioni pubbliche.

Con questo colpo di scena giudiziario, si apre un nuovo capitolo nella lotta all'illegalità nel settore sanitario, segnando un punto fermo nella tutela delle risorse statali e nella lotta ai reati economici. (Ansa)





In aggiornamento