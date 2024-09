Sciopero dei Trasporti Pubblici Locali: Venerdì Nero per i Pendolari

Oggi si prospetta un’altra giornata difficile per i pendolari italiani, a causa dello sciopero nazionale del trasporto pubblico locale indetto da diversi sindacati.

L’agitazione coinvolgerà tutto il territorio nazionale con modalità diverse a seconda delle città, creando disagi significativi per chi si sposta con mezzi pubblici come autobus, metropolitane e tram.

Le Città più Colpite

Lo sciopero interesserà in modo particolare le principali città italiane.

A Milano, la circolazione sarà compromessa dalle 8.45 alle 15.00 e dalle 18.00 fino a fine servizio, mentre a Roma l'interruzione è prevista dalle 8.30 alle 17.00 e dalle 20.00 fino a fine servizio.

Anche Napoli e Genova non saranno esenti da disagi, con fermate e sospensioni del servizio che varieranno in base alle diverse modalità territoriali.

Le Rivendicazioni Sindacali

A proclamare lo sciopero sono CUB Trasporti, Cobas Lavoro Privato, ADL Cobas e Sindacato Generale di Base.

Tra le principali richieste figurano un aumento salariale di 300 euro e una riduzione dell’orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali.

La mobilitazione nasce dalla volontà di migliorare le condizioni lavorative e retributive dei lavoratori del settore, che da tempo lamentano un mancato adeguamento delle retribuzioni e un aggravio dei carichi di lavoro.

Sintesi dello Sciopero

Ecco un riepilogo delle principali agitazioni sindacali programmate per la giornata di oggi, 20 settembre 2024:

CUB TRASPORTI/SGB/COBAS LAVORO PRIVATO/ADL COBAS: sciopero nazionale del personale addetto al trasporto pubblico locale con modalità territoriali, della durata di 24 ore.

USB Lavoro Privato: sciopero nazionale del personale addetto al trasporto pubblico locale, 24 ore con modalità territoriali.

OSP CUB Trasporti: sciopero locale di 24 ore per il personale della società AMAT di Palermo.

OST UGL Autoferro: sciopero locale di 4 ore, dalle 20.00 alle 24.00, per il personale della società KYMA Mobilità di Taranto.

OSR USB Lavoro Privato: sciopero locale di 24 ore per il personale della società EAV di Napoli.

OSR USB Lavoro Privato/ORSA TPL: sciopero locale di 4 ore, dalle 08.30 alle 12.30, per il personale della società ATAC di Roma.

OSR USB Lavoro Privato: sciopero regionale di 24 ore con modalità varie per il personale della società Busitalia Sita Nord della regione Umbria.

OSR USB Lavoro Privato: sciopero locale di 24 ore con modalità varie per il personale della società SETA nei bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza.

OSR FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL/FAST/SALPAS ORSA: sciopero locale del personale della società Dussmann operante presso Grandi Stazioni Termini e Stazione Tiburtina, con mezzo turno per ogni turno di lavoro.

Questi sono solo alcuni degli scioperi in corso oggi.

Ogni città avrà modalità e orari differenti, creando disagi per gli utenti che dovranno prestare attenzione agli avvisi delle rispettive aziende di trasporto.

Consigli per i Pendolari

Si consiglia ai pendolari di verificare in anticipo gli orari e le modalità di sciopero sui siti ufficiali delle aziende di trasporto locale e di considerare opzioni alternative come il car sharing o il bike sharing, laddove disponibili.

Inoltre, per chi deve spostarsi su lunghe distanze, è utile monitorare la situazione in tempo reale tramite le app dedicate e i canali di informazione ufficiali.