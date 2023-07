Meteo: Scipione l'anticiclone africano porta l'estate! Temperature in impennata nel weekend

Meteo: weekend, con SCIPIONE scoppierà l'Estate 2023! Temperature in impennata tra Sabato 17 e Domenica 18

Nelle prossime ore, nonostante i segnali di un cambio di rotta, almeno 2 regioni saranno ancora colpite da alcuni temporali localmente di forte intensità con il rischio di forti rovesci e grandinate.

Come ci indica la mappa qui sotto, Il vortice ciclonico (lettera B) che in questi giorni ha dispensato maltempo su molte regioni del nostro Paese, si sta spostando verso est e nelle prossime ore troveremo il suo centro motore sulle isole della Grecia. Nonostante ciò, riuscirà ancora a disturbare il tempo su alcune regioni del Sud.

Nel contempo si attiverà un flusso di correnti relativamente fresche dai quadranti settentrionali (venti di Maestrale) sollecitate dall'avvicinamento dell'alta pressione africana (lettera A) che contribuiranno a mantenere una moderata instabilità sulle regioni di Nordest in particolare sulle aree del Triveneto.

artendo dal mattino registreremo infatti una nuvolosità variabile sui comparti del Triveneto, mentre al Sud locali rovesci saranno possibili su alcuni tratti della Puglia, localmente sui distretti Nordorientali della Sicilia e sulla parte più meridionale della Calabria.

Attenzione invece al pomeriggio quando i contrasti tra l'aria fresca e il caldo preesistente potranno daranno luogo a qualche temporale sparso sull'estremo Nordest e ancora una volta al Sud, ma essenzialmente sulla Puglia, nel Sud della Calabria e sull'angolo Nordorientale della Sicilia. Qui i temporali potranno anche assumere carattere di forte instabilità con raffiche di vento, forti rovesci e locali grandinate.

In questa seconda cartina che vi proponiamo qui sotto possiamo notare la distribuzione delle piogge e gli accumuli previsti proprio per la giornata di Venerdì 16 Giugno. Nelle aree colorate di blu si potranno registrare cumulati prossimi ai 40mm e dunque l'equivalente a 40 litri di pioggia per metro quadrato.

Il quadro meteorologico poi andrà poi migliorando su queste zone tra la sera e la notte a conferma di un ormai confermato cambio di rotta che già nel corso del weekend ci proietterà verso l'arrivo di Scipione, l'anticiclone africano pronto a regalarci un fine settimana davvero speciale.

Ma di questo vi daremo maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.





Previsioni per il weekend con Scipione l'anticiclone africano





Dal weekend cambia tutto, sta per arrivare Scipione, l'anticiclone africano! Tra Sabato 17 e Domenica 18 sono attese grandi novità sul fronte meteo, una svolta che caratterizzerà la parte finale di questo mese di giugno.

Siamo alla vigilia di un vero e proprio stravolgimento dopo più di un mese caratterizzato da frequenti temporali, localmente anche violenti. E il ribaltone inizierà prima del weekend. Già da Venerdì 16 Giugno, infatti, dopo le ultime piogge, l'alta pressione inizierà ad avanzare prepotentemente verso l'Italia.

Il cambiamento si concretizzerà poi sabato 17 Giugno quando Scipione andrà a distendersi su buona parte del bacino del Mediterraneo centro-occidentale. Ecco dunque la novità: si tratta di una configurazione meteo tipica delle ondate di caldo più intense. Scoppierà la vera Estate su tutta l'Italia. Le termiche al suolo potranno raggiungere valori notevoli per il periodo, con picchi superiori alle medie, anche di 7/8°C.



La causa di questa impennata dei valori termici va ricercata nella zona da cui partiranno le masse d'aria in arrivo: l'interno del Deserto del Sahara. La mappa qui sotto mette in evidenza l'avanzata dell'anticiclone verso il nostro Paese, con le calde correnti colora

Di conseguenza, in particolare nella giornata di domenica 18 Giugno, ci aspettiamo un'impennata dei valori termici con punte massime di temperatura ad oltre 35°C sulla Sardegna (non si escludono fiammate a 40°C) e Sicilia orientale. Altrove valori diffusamente sopra i 30-32°C.



Siamo dunque di fronte alla prima seria ondata di calore della stagione e ad una maggiore stabilità atmosferica: infatti, dopo le tante piogge si tratterà del primo weekend pienamente estivo su tutto il Paese con temperature ben oltre i 30°C. (iLMeteo)

In aggiornamento