Scuola. Celebrazione dei Nonni e della tradizione all'IC Don Milani Sala di Catanzaro: l'arte e la memoria storica

Un incontro generazionale che valorizza l'educazione, l'arte e la memoria storica

Sembra essere stata una giornata davvero speciale e significativa per tutti i partecipanti. L'evento non solo ha offerto un'opportunità per gli alunni di imparare direttamente dai nonni, ma ha anche messo in luce l'importanza della memoria storica e dell'esperienza di vita nelle persone anziane. Inoltre, la presenza di figure istituzionali e la donazione di libri e gadget aggiungono un ulteriore strato di valore a questa iniziativa. Molto bello vedere come la scuola diventi un punto di incontro e di scambio culturale per tutta la comunità.

Oggi, 02 Ottobre, gli alunni del Plesso di Cava, Scuola dell'infanzia e Scuola Primaria, dell'I. C. Don Milani Sala di Catanzaro, hanno accolto i Nonni del quartiere. Le porte della Scuola si sono aperte alla tradizione, all'arte e al sapere, evidenziandone il valore educativo della memoria storica e dell’esperienza di vita delle persone anziane. L'arricchimento è stato inestimabile! Abbiamo visto nonni-artigiani che intrecciano con il salice bellissimi cesti di vimini, nonne adoperarsi nell'arte della pasta fresca, altre lavorare ai ferri, altri a raccontarci storie del passato.... Anche i piccoli alunni, si sono cimentati nel raccontare ad un'attenta platea ciò che i loro nonni hanno insegnato.

All'evento hanno presenziato, oltre alla Nostra amata Dirigente Scolastica, Prof. ssa Cinzia Emanuela De Luca, il Dott. Costantino Mustari, Presidente Comitato provinciale UNICEF e la Dott. ssa Teresa Rizzo, Responsabile Ufficio Scolastico UNICEF; questi, hanno donato alla scuola preziosi libri per arricchire la nostra biblioteca, gadget per nonni e docenti e portato i loro più vivi auguri a tutti i Nonni. All'interno del Plesso è stato istituito anche uno stand UNICEF, per sensibilizzare sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, in cui grandi e piccini, hanno acquistato oggettistica varia e pigotte con offerte a favore dei Popoli del Marocco e della Libia.

Ancora un ringraziamento speciale ai nostri Angeli custodi, punto di riferimento delle nostre FAMIGLIE.