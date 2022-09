Scuola: domani torna "School for future". No per tutta l’Italia. Il dettaglio

ROMA, 26 NOV - Nuova puntata domani in tutta Italia di 'School for future', lezioni didattica a distanza in presenza promosse dal Comitato Priorità alla scuola e dagli studenti con le lezioni tenute da alcuni docenti. A Firenze ci sarà una lezione in presenza al Liceo Machiavelli - P.za Frescobaldi alle ore 11.



E poi un'ora di DAD davanti alla scuola scuola al Liceo Classico Michelangiolo ore 9, al Liceo Classico Michelangiolo ore 9-11 Liceo Classico Michelangiolo 11-12, al Liceo scientifico Castelnuovo via Lamarmora alle 11.30, alla Scuola Media Pieraccini e alla Media Granacci ore 9. All' Isis Gobetti-Volta Bagno a Ripoli alle ore 8, alla scuola media Masaccio ore 11. A Faenza, al liceo Torricelli-Ballardini alle ore 10.-10.45 al liceo linguistico. Al liceo di Padova, dalle 8 alle 13 Liceo Curiel e dalle 11 alle 13 al Liceo Tito Livio. A Roma nell' edificio scolastico abbandonato di piazza Capri gli studenti di zona DAD dalle 8.30 alle 12.



A Milano alla Scuola Secondaria di primo grado Massa di via Quarenghi dalle ore 1050 alle ore 11.30. Domenica 29 novembre: lezioni carbonare al Parco Ravizza e in Piazza Aspromonte alle ore 15. A Mantova tra le 8 e le 10 via Tasso, studenti degli istituti Carlo D'Arco, Isabella d'Este e Pitentino.