Seriate, lite coniugale finisce in tragedia: donna accoltellata dal marito nel parcheggio del supermercato

Accoltellata nel parcheggio di un supermercato dal marito: grave una donna a Seriate

Seriate (BG) – Momenti di terrore questa mattina nel parcheggio del supermercato Lidl di via Lombardia, dove una lite coniugale è degenerata in un’aggressione brutale.



Intorno alle 9:15, una donna di 39 anni è stata accoltellata dal marito sotto gli occhi increduli dei clienti. La vittima, gravemente ferita, è stata soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso.

La testimonianza della vittima e i primi soccorsi



Secondo quanto riferito ai soccorritori, la donna avrebbe identificato il marito come il responsabile dell’aggressione, esclamando: “È stato mio marito”. Subito dopo il ferimento, la trentanovenne è stata portata all’interno del supermercato, dove il personale e alcuni clienti le hanno prestato i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dell’ambulanza.

L’aggressore bloccato dai carabinieri



Il presunto aggressore, un uomo di 49 anni, è stato fermato poco dopo dai carabinieri di Bergamo e Seriate e condotto in caserma. Gli investigatori dell’Arma stanno ricostruendo le circostanze dell’accaduto per chiarire le motivazioni alla base del gesto. Da una prima ricostruzione, si ipotizza che la lite tra i coniugi sia degenerata in violenza.

Un passato segnato da maltrattamenti



L’aggressore non è nuovo a episodi di violenza domestica. Era stato denunciato in passato dalla moglie per maltrattamenti in famiglia e sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento, misura revocata lo scorso 1° ottobre 2024 dopo la remissione della querela da parte della donna. Nonostante la denuncia, l’uomo era stato condannato per questi reati dal Tribunale di Bergamo. La vittima viveva a Seriate, mentre l’aggressore risiedeva a Pedrengo.

Indagini in corso



L’uomo è ora detenuto nel carcere di Bergamo, mentre i carabinieri continuano a raccogliere elementi per comprendere appieno la dinamica dei fatti. Gli inquirenti stanno inoltre verificando se vi siano stati segnali di allarme che avrebbero potuto prevenire l’accaduto. La vicenda riaccende il dibattito sulla tutela delle vittime di violenza domestica e sulle misure preventive necessarie per evitare tragedie simili.