Serie B - 21^ giornata. Mister Possanzini e Burrai: "Pronti a Lottare per i 3 Punti contro il Cosenza" (Video)

Cosenza vs Mantova - Conferenza Stampa Pre-Partita





In vista della sfida della 21ª giornata di Serie B tra Cosenza e Mantova, mister Possanzini e il capitano Burrai hanno tenuto una conferenza stampa ricca di riflessioni, preparazione mentale e fisica, ma anche di motivazioni forti per affrontare una partita che si preannuncia intensa e decisiva.





Il Ritiro e la Preparazione





Il mister ha sottolineato che la settimana di ritiro è stata fondamentale per ricaricare le energie. Dopo un periodo intenso, con una sosta che ha seguito una partita impegnativa, i giocatori hanno potuto concentrarsi sul recupero e sulla preparazione fisica.





"Abbiamo vissuto il ritiro con molta tranquillità, allenandoci bene, cercando di passare più tempo insieme per preparare la partita", ha dichiarato Possanzini, aggiungendo che questo periodo di pausa ha dato loro la possibilità di analizzare con calma quanto fatto finora.





"Quello che conta è che la squadra stia bene fisicamente e mentalmente. Il ritiro è stato un’opportunità per riprendersi e poi riprendere il nostro percorso", ha continuato il mister, consapevole che la partita con il Cosenza non sarà affatto facile, nonostante l’andamento di questa stagione.





La Conquista dei 3 Punti: Concreti e Determinati





Possanzini ha ricordato la sfida dello scorso anno, quando una vittoria contro la Reggiana diede alla squadra una grande spinta, ma ha ribadito che la posta in palio resta invariata:





"Ogni partita è un’opportunità per prendere tre punti e migliorarci. La vittoria di quest’anno, come quella dell’anno scorso, ci dà la consapevolezza che possiamo fare ancora meglio, ma l’obiettivo non cambia mai."





Le Critiche alla Performance con la Reggiana





Un punto di riflessione importante è stato il deludente pareggio con la Reggiana, dove la squadra ha sofferto una serie di difficoltà, soprattutto a livello mentale.





"Fisicamente stavamo bene, ma l’approccio mentale alla partita è stato sbagliato. Abbiamo fatto una leggerezza che ci è costata caro, ma questo è parte del gioco. Le partite si preparano, ma possono succedere episodi che cambiano tutto," ha spiegato il mister, concludendo che la squadra ha lavorato sui propri errori per evitare di ripetere gli stessi passi falsi.





Il Ruolo dei Giovani: Un Futuro Prospettivo





Un altro tema trattato riguarda l'integrazione dei giovani in squadra, che si stanno distinguendo per la loro voglia di far bene.





"I nostri giovani stanno facendo un ottimo campionato, sono il motore della squadra. Anche se sono alla loro prima esperienza in Serie B, stanno dimostrando tanto coraggio e propositività," ha detto il capitano Burrai.





La sua esperienza, unita a quella dei veterani come Aramo e Mancuso, sta fornendo un esempio importante per i più giovani, che sono pronti a prendersi il palcoscenico e dare il massimo in ogni partita.





La Preparazione Psicologica per la Partita con il Cosenza





Nonostante il Cosenza sia un avversario difficile, soprattutto per la sua mentalità combattiva e la forza fisica, Possanzini ha espresso la sua determinazione.





"Siamo consapevoli che il Cosenza non mollerà mai fino all'ultimo, ma noi dobbiamo concentrarci su ciò che sappiamo fare, senza preoccuparci troppo di quello che succede sugli spalti o nel contesto esterno. Quello che conta è essere pronti in campo," ha affermato il tecnico.





Anche Burrai ha aggiunto:





"La pressione dei tifosi e il caldo ambiente sono parte del calcio, e noi dobbiamo trarne energia positiva. Un pubblico caldo è stimolante e ci spinge a dare il massimo."





Strategie e Ambizioni per il Mercato di Ritorno





In merito al mercato, Possanzini ha mostrato un approccio equilibrato e riflessivo.





"Non ci stiamo concentrando tanto su cosa fanno gli altri, ma stiamo valutando se ci siano margini di miglioramento per la squadra. L’importante è non stravolgere l’equilibrio che abbiamo trovato. Se c’è bisogno di interventi, li faremo con molta cautela," ha dichiarato.





Anche il capitano ha confermato la serenità del gruppo, focalizzandosi sul lavoro settimanale e sugli obiettivi di squadra piuttosto che sui cambiamenti esterni.





Conclusioni





Il Mantova si prepara ad affrontare il Cosenza con la giusta concentrazione e determinazione. Il mister Possanzini e Burrai sono pronti a mettere in campo tutto il lavoro fatto fino a oggi, con la consapevolezza che ogni partita è un passo fondamentale verso gli obiettivi stagionali.





L’approccio mentale sarà decisivo, e la squadra è pronta a scendere in campo con l’intenzione di tornare con i tre punti.





Questa sfida non è solo una partita: è l’occasione per dimostrare forza, resilienza e il vero spirito di squadra.